भोपाल

‘IAS संतोष वर्मा’ होंगे निलंबित? भाजपा सांसद ने केंद्रीय मंत्री से की शिकायत

MP News: भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 02, 2025

mp news

भोपाल सांसद ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से की मुलाकात। फोटो सोर्स- Alok Sharma FB

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अजाक्स प्रांतीय अधिवेशन में वरिष्ठ अधिकारी और नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा के खिलाफ दिल्ली में शिकायत में हुई। बीते दिनों उन्होंने ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। जिसके बाद भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात आईएएस पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

सांसद आलोक शर्मा ने पत्र के माध्यम से कहा कि हाल ही में मध्यप्रदेश में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा सार्वजनिक मंच से ऐसी टिप्पणी की गई जो न केवल भारतीय संविधान की मूल भावना, सामाजिक न्याय, समानता एवं गरिमा के सिद्धातों का उल्लंघन करती है, बल्कि देश के एक संपूर्ण समुदाय के सम्मान, सुरक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रत्यक्ष आघात करती है।

आगे उन्होंने लिखा कि उक्त अधिकारी ने अपने भाषण में कहा कि 'जब तक एक व्यक्ति अपने बेटे को किसी विशेष समुदाय की बेटी से संबंध या दान नहीं देता, तब तक आरक्षण छोड़ने का कोई विचार नहीं होगा। यह कथन न केवल जाति व लैंगिक आधार पर धार भेदभाव उत्पन्न करता है, बल्कि समुदायों के मध्य तनाव वैमनस्य और सामाजिक विभाजन को उकसाने वाला भी है।

निलंबन की मांग

पत्र के माध्यम से सांसद आलोक शर्मा ने आईएएस अफसर के निलंबन की मांग की है। साथ अधिकारी के विरुद्ध 'तत्काल विभागीय जांच (Departmental Inquiry) प्रारंभ की जाए। जांच लंबित रहने तक उन्हें निलंबित (Suspention) किया जाए, जिरासे वे पद का दुरुपयोग न कर सकें। इस मामले की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए अतिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई कर समाज में विश्वास व प्रशासन की निष्पक्षता को पुनस्थापित करने का कष्ट करें।

