महिला ने ‘फेसबुक’ पर अपलोड किया वीडियो, ‘Meta’ ने तुरंत पुलिस को किया ‘अलर्ट’

साल 2024 में अयोध्या नगर इलाके में एक युवक ने देर रात फेसबुक पर फांसी लगाकर लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था। दोस्तों की सूचना पर पुलिस ने समय रहते कमरे का दरवाजा तोड़कर युवक की जान बचाई।



साल 2023 में टीटी नगर थाने क्षेत्र में एक छात्रा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि वह पढ़ाई के दबाव से परेशान हो गई हूं और जहर खा रही है। मेटा की सूचना पर साइबर टीम ने छात्रा को ढूंढकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई।