भोपाल

महिला ने ‘फेसबुक’ पर अपलोड किया वीडियो, ‘Meta’ ने तुरंत पुलिस को किया ‘अलर्ट’

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला ने दवाई खाते हुए लाइव वीडियो अपलोड किया था। जिस पर मेटा ने साइबर पुलिस को अलर्ट भेजा था।

भोपाल

Himanshu Singh

Sep 12, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में फेसबुक मेटा के द्वारा समय पर दी गई जानकारी से एक महिला की जान बच गई। गुरुवार की सुबह एक महिला ने एक वीडियो अपलोड किया था। जिसमें वह कई गोलियां खाते हुए नजर आ रही थी। उसने साथ ही मैसेज लिखा था कि गुड बाय बेटू, तुम आजाद हो।

मेटा ने तुरंत साइबर क्राइम को भेजा अलर्ट

महिला के वीडियो अपलोड करते हुए मेटा ने साइब सेल को यूजर की लोकेशन ट्रेस करके भेज दी। जिसके बाद साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने तुरंत थाना छोला मंदिर को यह सूचना दी। 10 मिनट के अंदर ही छोला मंदिर पुलिस टीम बताई गई लोकेशन पर पहुंची और महिला को सुरक्षित ट्रेस कर लिया।

पथरी की दवाई खाने को कहता था पति

महिला ने पूछताछ में बताया कि पति बार-बार पथरी की दवा खाने को कहता था। वह वीडियो महिला के द्वारा आत्महत्या के लिए नहीं बल्कि अपने पति को दिखाने के लिए डाला था। महिला ने बताया कि पति बार-बार पथरी की दवा खाने को कहता था, इसलिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। महिला के पास उसका दो साल का बच्चा भी था। पुलिस ने महिला को आगे इस तरह के वीडियो पोस्ट न डालने के लिए मना किया गया है।

पहले भी मेटा भेज चुका है अलर्ट

साल 2024 में अयोध्या नगर इलाके में एक युवक ने देर रात फेसबुक पर फांसी लगाकर लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था। दोस्तों की सूचना पर पुलिस ने समय रहते कमरे का दरवाजा तोड़कर युवक की जान बचाई।

साल 2023 में टीटी नगर थाने क्षेत्र में एक छात्रा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि वह पढ़ाई के दबाव से परेशान हो गई हूं और जहर खा रही है। मेटा की सूचना पर साइबर टीम ने छात्रा को ढूंढकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई।


साल 2022 में कोलार थाने क्षेत्र में एक महिला ने पति से विवाद के बाद व्हाट्सएप स्टेटस पर जहर की शीशी की फोटो डाल दी थी। दोस्तों ने स्टेटस देखा और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बच गई।

Published on:

12 Sept 2025 06:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / महिला ने ‘फेसबुक’ पर अपलोड किया वीडियो, ‘Meta’ ने तुरंत पुलिस को किया ‘अलर्ट’

