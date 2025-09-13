एमपी पुलिस में निकली ‘7500 पदों’ पर सीधी भर्ती, जानें कब से शुरु होंगे आवेदन

सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की शुरुआत 15 सितंबर से होगी। जो कि 29 सितंबर तक चलेगी। परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर को संभावित 11 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी व उज्जैन में किया जाएगा। उम्मीदवार अपना आवेदन आधिकारिक वेबसाइट http://esb.mp.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम डेट 4 अक्टूबर होगी।