एमपी पुलिस में निकली ‘7500 पदों’ पर सीधी भर्ती, जानें कब से शुरु होंगे आवेदन

MP Police Bharti 2025: लंबे समय से पुलिस सेवा में शामिल होने की तैयारी कर रहे युवाओं को लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के द्वारा राज्य में पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 की घोषणा कर दी है। इस भर्ती के तहत 7500 पद भरे जाएंगे।
सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की शुरुआत 15 सितंबर से होगी। जो कि 29 सितंबर तक चलेगी। परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर को संभावित 11 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी व उज्जैन में किया जाएगा। उम्मीदवार अपना आवेदन आधिकारिक वेबसाइट http://esb.mp.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम डेट 4 अक्टूबर होगी।
आरक्षित वर्ग यानी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए फीस निर्धारित की गई है। एससी/एसटी/पिछड़ा/ईडब्यूएस (मध्यप्रदेश मूल निवासी) के लिए 250 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा का सामान्य वर्ग के लिए शुल्क 200 रुपए होगा और एससी/एसटी/पिछड़ा/ईडब्ल्यूएस (मध्यप्रदेश मूल निवासी) के लिए 100 रुपए फीस होगी।