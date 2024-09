एमपी में पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव, रुकेगा फर्जीवाड़ा, सही परीक्षार्थी चुनने शुरु होगी ऑनलाइन प्रक्रिया

MP Police Bharti Online process for verification मध्यप्रदेश में पुलिस की भर्ती MP Police Bharti में बड़ा बदलाव किया गया है।

भोपाल•Sep 02, 2024 / 06:23 pm• deepak deewan

Police Bharti

MP Police Bharti Online process for verification will start in MP Police Bharti मध्यप्रदेश में पुलिस की भर्ती MP Police Bharti में बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस भर्ती में प्राय: गड़बड़ी की शिकायत की जाती हैं। ऐसी शिकायतों को रोकने के लिए पुलिस में नियुक्तियों के लिए अब प्रक्रिया बदल दी गई है। पुलिस भर्ती में वेरिफिकेशन के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया शुरु होगी। प्रदेश में इसी साल होनेवाली पुलिसकर्मियों की भर्ती नई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।