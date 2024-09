पीएम नरेंद्र मोदी के सालों पुराने साथी हैं मोहन यादव, फोटो ने उगला गहरा राज…

CM Mohan Yadav posted an old photo of PM Narendra Modi on his x handle तब यह भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री के पद के लिए मोहन यादव एकाएक सामने आए थे।

भोपाल•Sep 01, 2024 / 04:04 pm• deepak deewan

CM Mohan Yadav posted an old photo of PM Narendra Modi on his x handle करीब 8 माह पहले जब मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक में पीछे की पंक्ति में बैठे मोहन यादव के नाम की पर्ची निकली तो मध्यप्रदेश की राजनीति का हर पंडित हैरान रह गया था। यादव ने न केवल कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे वरिष्ठ नेताओं को पीछे छोड़ा था बल्कि पार्टी को रिकार्ड बहुमत दिलानेवाले शिवराजसिंह चौहान जैसे कद्दावर और कामयाब मुख्यमंत्री को रिप्लेस किया था। यह माना गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यूपी-बिहार में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की काट के रूप में इस यादव नेता को आगे बढ़ाया है। तब यह भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री के पद के लिए मोहन यादव एकाएक सामने आए थे। हालांकि हकीकत तो यह भी है कि सीएम मोहन यादव, पीएम नरेंद्र मोदी के पुराने साथी हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने एक्स हेंडल पर पीएम नरेंद्र मोदी की एक पुरानी फोटो पोस्ट कर उनके साथ अपने घनिष्ठ संबंधों की यादें ताजा की हैं।