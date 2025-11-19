पुलिस भर्ती परीक्षा में सख्ती, केंद्रों में आइरिस स्कैन के बाद ही एंट्री

सिपाही एवं सब-इंस्पेक्टरों की लिखित परीक्षा अभी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा करवाई जाती है। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा पुलिस द्वारा ली जाती है। लेकिन करीब 17 साल बाल पुलिस विभाग खुद ही सिपाही एवं सब- इंस्पेक्टरों की भर्ती करवाएगा। जिसको लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। बता दें, इससे पहले साल 2009 तक पुलिस के चयन एवं भर्ती शाखा द्वारा किया जाता था। सवाल खड़े होने के बाद परीक्षा आयोजित करवाने का काम ईएसबी को दिया गया था।