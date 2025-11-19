Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

पुलिस भर्ती परीक्षा में सख्ती, केंद्रों में आइरिस स्कैन के बाद ही एंट्री

MP Police Recruitment Exam: पीएचक्यू के चयन एवं भर्ती शाखा द्वारा सुरक्षा का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर कर्मचारी चयन मंडल को सौंपा,दोनों के बीच सुरक्षा मापदंड को लेकर एक दौर की हो चुकी है बैठक , 7500 आरक्षक सहित एसआइ और सूबेदार की होगी भर्ती

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 19, 2025

MP Police Recruitment Exam

MP Police Recruitment Exam

MP Police Recruitment Exam: रूपेश मिश्रा@पत्रिका. दो साल पहले हुई आरक्षक भर्ती परीक्षा-2023 में सॉल्वर बैठाकर प्रश्नपत्र हल करवाने वाली गैंग के खुलासे ने कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पूरी परीक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि दस्तावेजों के परीक्षण के दौरान सॉल्वर गैंग का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। प्रदेशभर में 30 से ज्यादा एफआइआर भी हुई। नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के मन में निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े होने लगे। लिहाजा एमपी पुलिस में फिर से 7500 आरक्षक सहित एसआइ और सूबेदार की भर्ती निकाली है।

अब इस परीक्षा में ठगों का साया नहीं पनपने पाए इसको लेकर पीएचक्यू के चयन एवं भर्ती शाखा द्वारा सुरक्षा का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर कर्मचारी चयन मंडल को सौंपा गया है। दोनों के बीच सुरक्षा मापदंड को लेकर एक दौर की बैठक भी हो चुकी है। बता दें, परीक्षाएं 30 अक्टूबर से शुरू हो चुकी हैं, जोकि 12 दिसंबर तक चलेंगी।

ईएसबी द्वारा साझा किया जाएगा डेटा

कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अभी तक पुलिस मुख्यालय के चयन एवं भर्ती शाखा से तब तक अभ्यर्थियों के डेटा की शेयरिंग नहीं की जाती थी, जब तक लिखित परीक्षा पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो जाती थी। लेकिन अब शुरुआत से ही कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और कितने परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ये पूरी जानकारी और सभी के जरूरी डेटा ईएसबी द्वारा पीएचक्यू के चयन एवं भर्ती शाखा से साझा किए जाएंगे।

जल्द पुलिस खुद कराएगी भर्ती परीक्षा

सिपाही एवं सब-इंस्पेक्टरों की लिखित परीक्षा अभी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा करवाई जाती है। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा पुलिस द्वारा ली जाती है। लेकिन करीब 17 साल बाल पुलिस विभाग खुद ही सिपाही एवं सब- इंस्पेक्टरों की भर्ती करवाएगा। जिसको लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। बता दें, इससे पहले साल 2009 तक पुलिस के चयन एवं भर्ती शाखा द्वारा किया जाता था। सवाल खड़े होने के बाद परीक्षा आयोजित करवाने का काम ईएसबी को दिया गया था।

आइरिस की जांच को किया अनिवार्य

साल 2023 में आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े से सबक सीखते हुए इस बार आयोजित होने वाली आरक्षक भर्ती परीक्षा में प्रमुख रूप से आइरिस जांच को अनिवार्य किया है। आइरिस की जांच मुय रूप से दो तरीकों से की जाती है। पहले बायोमेट्रिक पहचान के लिए और दूसरा स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए। बायोमेट्रिक पहचान के लिए इन्फ्रारेड लाइट से आइरिस की एक तस्वीर ली जाती है। इसेे विशिष्ट आइरिस कोड में बदला जाता है। जिससे व्यक्ति की पहचान की जाती है।

ये भी जानें, ये भी जरूरी

फेस रिकग्नीशन

एग्जाम सेंटर में लाइट फोटोग्राफ।

आवेदन में लेटेस्ट फोटो।

प्रत्येक सेंटर में जैमर।

इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू

आरक्षक 7500 पद

शीघ्र लेखन और एएसआइ एम 500 पद

उप निरीक्षक 500 पद

पुलिस की भर्तियों में सुरक्षा के पूरे इंतजाम

पुलिस की भर्तियों में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। एमपी ईएसबी को कुछ बिंदुओं पर सुझाव दिए हैं। आवेदन करते वक्त लाइव फोटो के साथ परीक्षा सेंटर में भी आइरिस जांच होगी।

- वीरेंद्र कुमार सिंह, डीआइजी, चयन-भर्ती

ये भी पढ़ें

MP Cabinet: लाड़ली बहना योजना को लेकर फिर आई खुशखबरी, कैबिनेट में सीएम ने दिए बड़े निर्देश
भोपाल
MP Cabinet Big Decision on Ladlibehna Yojana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 08:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पुलिस भर्ती परीक्षा में सख्ती, केंद्रों में आइरिस स्कैन के बाद ही एंट्री

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पूरे मध्यप्रदेश में दौड़ेंगी सरकारी बसें, इंदौर से होगी शुरूआत

MP Government Bus
भोपाल

PM Kisan Yojana: आज एमपी के किसानों को मिलेंगे 2000, खाते में आएंगे 21वीं किस्त पैसे

PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment
भोपाल

मिल गई मंजूरी… किसानों को मिलेगी 90% सब्सिडी, 7वें वेतनमान पर भी मुहर, खर्च होंगे करोंड़ो

MP Cabinet
भोपाल

बर्फीली हवाओं का कहर… 11 दिन से ठिठुर रहा MP, पहली बार पड़ रही ऐसी सर्दी

record cold wave health warning school children mp weather today
भोपाल

‘मुझे मार दो, या मैं तुम्हें मार दूंगी…’, भोपाल की राजकुमारी ने पति पर तान दी थी रिवॉल्वर

Bhopal Princess Abida Sultan
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.