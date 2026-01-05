MP School Holidays: मध्यप्रदेश के 7 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित, जानें कब तक बंद रहेंगे

श्योपुर जिले में लगातार तापमान में आ रही गिरावट और बढ़ रही सर्दी के चलते कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घेाषित की गई है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि तापमान में गिरावट होने से संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकुल प्रभाव पडऩे की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए श्योपुर जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों का 6 से 7 जनवरी तक का आवकाश घोषित किया जाता है। वहीं शिक्षक संस्था पर पूर्णकालिक उपस्थित होकर अन्य कार्य करेंगे। परीक्षाएं यथावत रहेंगी।