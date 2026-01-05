MP School Holidays: मध्यप्रदेश के 7 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित, जानें कब तक बंद रहेंगे

MP School Holidays: इन दिनों मध्यप्रदेश भीषण ठंड और कोहरे की चपेट में है। सोमवार को प्रदेश के 21 जिलों में कोहरा छाया रहा। इसको देखते हुए रविवार को कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई थी। सोमवार को भी प्रदेश के श्योपुर, झाबुआ, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सीधी और नर्मदापुरम जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं, कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किए गए हैं।
छतरपुर जिले में लगातार गिरते तापमान और शीत लहर को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। आदेश के अनुसार छतरपुर जिले के सभी शासकीय, अशासकीय और सीबीएसई स्कूलों में नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए 6 और 7 जनवरी 2026 को अवकाश रहेगा। अवकाश केवल छात्र-छात्राओं के लिए होगा। सभी शिक्षक और स्कूल स्टाफ को स्कूल जाकर काम निपटाना होगा।
श्योपुर जिले में लगातार तापमान में आ रही गिरावट और बढ़ रही सर्दी के चलते कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घेाषित की गई है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि तापमान में गिरावट होने से संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकुल प्रभाव पडऩे की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए श्योपुर जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों का 6 से 7 जनवरी तक का आवकाश घोषित किया जाता है। वहीं शिक्षक संस्था पर पूर्णकालिक उपस्थित होकर अन्य कार्य करेंगे। परीक्षाएं यथावत रहेंगी।
झाबुआ जिले में शीतलहर एवं तापमान में आई गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर नेहा मीना के आदेश अनुसार झाबुआ जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई और अन्य समस्त बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों की प्ले ग्रुप/ प्री-नर्सरी, नर्सरी से कक्षा तीसरी तक के छात्र-छात्राओं के लिए 6 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। जबकि अन्य कक्षाएं पूर्व में जारी आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय पर संचालित होती रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय/ अशासकीय/ नवोदय/ सी.बी.एस.ई। केन्द्रीय बोर्ड/अनुदान प्राप्त एवं अन्य मान्यता प्राप्त शालाओं में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 वीं तक विद्यार्थियों के लिए दिनांक 06-01-2026 से 07-01-2026 तक अवकाश घोषित किया जाता है। शिक्षक एवं विद्यालय स्टाफ विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। परीक्षायें एवं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों पूर्ववत संचालित रहेंगी।
सीधी में कोहरे व ठंड को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिए हैं। पूर्व में चार जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया था, पांच जनवरी को स्कूले संचालित हुईं तब ठंड के प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर ने 8 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिए हैं।
पन्ना जिले में लगातार गिरते तापमान और कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर ऊषा परमार ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 6 एवं 7 जनवरी 2026 को दो दिवस का अवकाश घोषित किया है।
दमोह में शीतलहर को मद्देनजर हुए जिले की सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 वी तक के विद्यार्थियों एवं आंगनवाड़ी के बच्चों हेतु 6 जनवरी 2026 का अवकाश घोषित किया गया है।
जबलपुर में 6 जनवरी तक अवकाश है। सिवनी कलेक्टर शीतला पटले ने नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं आगामी आदेश तक सुबह 9.30 बजे से पहले नहीं लगाने के आदेश दिए हैं। शहडोल और उमरिया में सुबह 11 बजे से स्कूल लगाने के आदेश हैं। रीवा और मऊगंज जिलों में सुबह दस बजे के बाद सभी कक्षाओं का संचालन होगा। सतना और मैहर जिलों में नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक की स्कूलों का संचालन सुबह 10 बसे से हो रहा है।
