एमपी में जोहो पर शिफ्ट किया आधिकारिक ईमेल सिस्टम, मंत्री का बड़ा ऐलान

MP Transco shifted its official email system to Zoho (Image: Google Play Store)
Zoho- एमपी के एक सरकारी उपक्रम ने स्वदेशी टेक की ओर मजबूत कदम बढ़ाए हैं। आधिकारिक ईमेल सिस्टम को जोहो प्लेटफार्म पर शिफ्ट कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपनी आधिकारिक ईमेल प्रणाली को स्वदेशी तकनीक आधारित जोहो कॉर्पोरेशन के प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक शिफ्ट कर दिया है। मंत्री के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य डेटा सुरक्षा को सुदृढ़ करना, संचालन को अधिक भरोसेमंद बनाना तथा विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता को कम करना है।
एमपी ट्रांसको के आईटी हेड हिमांशु श्रीवास्तव के अनुसार, एडवांस फीचर्स के जोहो प्लेटफॉर्म पर ईमेल शिफ्ट होने से सुरक्षित डेटा होस्टिंग, बेहतर एक्सेस कंट्रोल, उन्नत स्पैम व साइबर सुरक्षा फीचर्स तथा निर्बाध संचार सुनिश्चित होगा। यह कदम भारत सरकार की डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत थीम के अनुरूप है।
एमपी ट्रांसको पहले भी ऐसे नवाचार कर चुका है। ट्रांसको ने स्वदेशी अराताई (ARATTAI) प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रारंभ किया था। इसके अलावा अत्यंत संवेदनशील स्काडा सिस्टम को भी स्वदेशी तकनीक और उपकरणों की सहायता से अपग्रेड किया है। इससे ट्रांसमिशन नेटवर्क की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, विश्वसनीयता और साइबर सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है।
