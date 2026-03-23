MP UPSC Toppers: सीएम मोहन यादव का 61 टॉपर्स से सीधा संवाद थोड़ी देर में, सफलता मंत्र जानेंगे

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को सफलता के मंत्र नाम दिया गया है। कार्यक्रम का आयोजन शहर के प्रतिष्ठित कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सभागार में किया जा रहा है। यहां प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे चयनित अभ्यर्थी अपनी तैयारी का अनुभव, संघर्ष के दौर और सफलता तक पहुंचने की पूरी यात्रा मुख्यमंत्री के साथ साझा करेंगे। माना जा रहा है कि यह संवाद केवल सम्मान कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करने वाले हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का मंच भी बनेगा।