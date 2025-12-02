MP Vidhan Sabha Winter Session : विधानसभा में कार्यवाही के बीच कृषि मंत्री की तबीयत बिगड़ी, तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल

एमपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने किसानों के मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक हाथों में अलग अलग स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे और गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। तख्तियों पर लिखा था- 'किसानों की चिड़िया बन खेत चुग रही सरकार', अन्य पोस्टर में लिखा था 'किसान के नाम पर सत्ता टिकाई, अब उसी किसान को भावांतर में डुबाई' और 'मिट्टी में मिला सरकारी सपना, कर्ज में डूबता किसान अपना।'