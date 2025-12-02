MP Vidhan Sabha Winter Session : विधानसभा में कार्यवाही के बीच कृषि मंत्री की तबीयत बिगड़ी, तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल

कृषि मंत्री की तबीयत बिगड़ी (Photo Source- Patrika)
MP Vidhan Sabha Winter Session :मध्य प्रदेश विधानसभा में आज मंगलवार को शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का दूसरा दिन चल रहा है। इसी बीच सदन में चल रहे प्रश्नकाल के दौरान अचानक कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना की तबीयत बिगड़ गई। आनन-फानन में सदन में मौजूद डॉक्टरों को बुलाया गया, जहां से स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मंत्रीजी अस्पताल रवाना किया गया है।
एमपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना की अचानक तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सकीय परीक्षण के बाद मंत्री खुद पैदल चलकर सदन से बाहर निकले। इसके बाद वे अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल के लिए रवाना हो गए। खास बात ये है कि, मंत्री जी जब अपनी गाड़ी में सवार होकर खुद ही अस्पताल के लिए रवाना हो गए, तब जाकर एंबुलेंस विधानसभा पहुंची।
एमपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने किसानों के मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक हाथों में अलग अलग स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे और गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। तख्तियों पर लिखा था- 'किसानों की चिड़िया बन खेत चुग रही सरकार', अन्य पोस्टर में लिखा था 'किसान के नाम पर सत्ता टिकाई, अब उसी किसान को भावांतर में डुबाई' और 'मिट्टी में मिला सरकारी सपना, कर्ज में डूबता किसान अपना।'
