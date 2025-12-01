विधानसभा का शीतकालीन सत्र : कफ सिरप से मौतों पर प्रदर्शन, बच्चों के पुतले लाए गए, पूतना बनी विधायक

विधानसभा का शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष का प्रदर्शन (Photo Source- Patrika Input)
MP Vidhan Sabha Winter Session : आज से मध्य प्रदेश 4 दिवसीय विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। 5 दिसंबर तक सत्र की बैठकें होंगी। अधिसूचना जारी होने से अब तक विधानसभा सचिवालय में 751 तारांकित और 746 अतारांकित प्रश्नों को मिलाकर 1497 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। ध्यानाकर्षण की 194, स्थगन प्रस्ताव की 06, अशासकीय संकल्प की 14, शून्यकाल की 52, नियम-139 की 02 सूचनाएं जबकि 15 याचिकाएं मिली हैं। 2 शासकीय विधेयक भी प्राप्त हुए हैं।
सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा के बाहर छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में कांग्रेस विधायक अपनी एक विधायक को पूतना बनाकर लाए थे। इसपर खातेगांव से भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि, मामला बहुत संवेदनशील था। मुख्यमंत्री ने इसपर एक्शन लिया है। कफ सिरप बनाने वाले जेल में हैं। उन्हें सजा भी होगी। इस तरह की घटनाओं से सरकार ने सबक भी लिया है।
दरअसल, शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को छिंदवाड़ा समेत मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के विरोध में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना दिया। कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने पूतना का वेश धारण किया और अन्य कांग्रेस विधायकों ने ताबूत में गुड़िया थाम रखी थी। विधायकों ने अनोखे सांकेतिक प्रदर्शन में भाजपा सरकार को पूतना बताते हुए बच्चों की सुरक्षा की मांग की।
इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि, मेरे दो प्रश्न बदल दिए गए है। मेरे पास इसके प्रमाण हैं। बिजली विभाग का प्रश्न था। मैंने जो बिजली विभाग की अलग-अलग कंपनी है, उन्हें लेकर सवाल किया था। अलग-अलग जिलों का प्रश्न था। इन्होंने कंपनी भी बदल दी। जिले भी बदल दिए। प्रश्न की मूल भावना ही बदल दी, जिस जिले में भ्रष्टाचार हुआ, उसका ना पूछकर सचिवालय ने विभाग के साथ मिलकर ऐसे जिले में प्रश्न बना दिया, जहां गड़बड़ ही नहीं हुई। ये पूरा विशेषाधिकार हनन का मामला है।
अशोकनगर जिले में खाद के लिए लाइन में लगी एक महिला की मौत हो गई। इसपर प्रदेश के कृषि मंत्री एदल कंसाना ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा- महिला की जान बीमारी से गई है। खाद की लाइन से उसकी मौत नहीं हुई है। मेडिकल रिपोर्ट आ रही है। बीमारी के कारण उसकी मौत हुई है।
ब्राह्मण बेटियों को लेकर आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा- मुझे जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्य सरकार ने इसकी जानकारी मांगी है। उनके लोग भी, उनके समाज और संगठन के लोग भी कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए।
जोबट से विधायक सेना पटेल ने कहा कि, भाजपा सरकार पूतना बनकर आई है। उन्होंने बच्चों को सिरप के रूप में जहर दिया। इंदौर में चूहा कांड हुआ। इसमें बच्चे की मौत हुई। भाजपा सरकार में किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। लूट, अपराध और भ्रष्टाचार हावी है। जनता को हवा में सुरक्षा दी जा रही है। आज बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।
