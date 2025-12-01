विधानसभा का शीतकालीन सत्र : कफ सिरप से मौतों पर प्रदर्शन, बच्चों के पुतले लाए गए, पूतना बनी विधायक

इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि, मेरे दो प्रश्न बदल दिए गए है। मेरे पास इसके प्रमाण हैं। बिजली विभाग का प्रश्न था। मैंने जो बिजली विभाग की अलग-अलग कंपनी है, उन्हें लेकर सवाल किया था। अलग-अलग जिलों का प्रश्न था। इन्होंने कंपनी भी बदल दी। जिले भी बदल दिए। प्रश्न की मूल भावना ही बदल दी, जिस जिले में भ्रष्टाचार हुआ, उसका ना पूछकर सचिवालय ने विभाग के साथ मिलकर ऐसे जिले में प्रश्न बना दिया, जहां गड़बड़ ही नहीं हुई। ये पूरा विशेषाधिकार हनन का मामला है।