‘चक्रवात’ ने पकड़ी रफ्तार: 55 जिलों में कराएगा ‘मूसलाधार बारिश’, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को राजधानी भोपाल, इंदौर, बैतूल, दतिया, छतरपुर के खजुराहो, रीवा, सतना, सीधी, सागर, उमरिया, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, देवास, आगर-मालवा और नीमच समेत कई जिलों हल्की से भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने 55 जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है।
दरअसल, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवात एक्टिव है। जिसका असर सीधा प्रभाव प्रदेश के कई इलाकों में पड़ रहा है। विंध्य क्षेत्र बिल्कुल बगल में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। जिसके कारण कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन अनुसार, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में हल्की बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिल सकती है।
मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश के 12 जिलों से मानसून 10 अक्टूबर को विदा हो जाएगा। शिवपुरी, गुना, आगर-मालवा, नीमच, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, मंदसौर और रतलाम से मानसून विदा हो चुका है। आने वाले समय में धीरे-धीरे पूरे प्रदेश से मानसून वापसी करेगा।
नोट: पूर्वानुमान 5 सितंबर की सुबह 8:30 तक के लिए वैध है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग