एमपी में कड़ाके की ‘ठंड’ के साथ पड़ेगा घना कोहरा: कई ट्रेनें लेट, स्कूलों का समय भी बदला

MP Weather: मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही घना कोहरा रहा। जिसके चलते विजिबिलिटी महज 50 मीटर रही। ऐसा ही हाल इंदौर और उज्जैन में भी रहा। सबसे ठंडा राजगढ़ रहा। मौसम विभाग ने करीब 15 जिलों में शीतलहर के साथ घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।



इधर, राजधानी भोपाल में भीषण ठंड और कोहरे को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। सोमवार को स्कूल का समय सुबह 9:30 बजे के बाद ही लगेंगे। कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों का समय सुबह 9:30 बजे तक रहेगा। यह आदेश सभी प्राइवेट, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूलों में प्रभावी रहेगा।