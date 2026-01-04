एमपी में कड़ाके की ‘ठंड’ के साथ पड़ेगा घना कोहरा: कई ट्रेनें लेट, स्कूलों का समय भी बदला

MP Weather: मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही घना कोहरा रहा। जिसके चलते विजिबिलिटी महज 50 मीटर रही। ऐसा ही हाल इंदौर और उज्जैन में भी रहा। सबसे ठंडा राजगढ़ रहा। मौसम विभाग ने करीब 15 जिलों में शीतलहर के साथ घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।
इधर, राजधानी भोपाल में भीषण ठंड और कोहरे को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। सोमवार को स्कूल का समय सुबह 9:30 बजे के बाद ही लगेंगे। कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों का समय सुबह 9:30 बजे तक रहेगा। यह आदेश सभी प्राइवेट, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूलों में प्रभावी रहेगा।
मौसम विभाग के अनुसार, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में अति घना कोहरा और शीतल दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे ही ग्वालियर, सतना, पन्ना में घने कोहरे की संभावना जताई गई है। भिंड, मुरैना, रीवा, मऊगंज, जबलपुर, नरसिंहपुर, राजगढ़, उमरिया में घने कोहरे से मध्यम कोहरे का अनुमान जताया गया है।
सबसे कम तापमान वाले जिलों की बात करें तो राजगढ़ में 5 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। दतिया में 5.1 डिग्री, मंदसौर/ग्वालियर/पचमढ़ी में 6.4 डिग्री, शिवपुरी में 7, पृथ्वीपुर और रतलाम में 7.4 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया।
दिल्ली, ग्वालियर से राजधानी भोपाल की ओर आने वाली सचखंड एक्सप्रेस, मुंबई सीएसएमटी राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें घने कोहरे के कारण लेट रहीं।
