4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में कड़ाके की ‘ठंड’ के साथ पड़ेगा घना कोहरा: कई ट्रेनें लेट, स्कूलों का समय भी बदला

MP Weather: मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त पड़ गया।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 04, 2026

MP Weather: मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही घना कोहरा रहा। जिसके चलते विजिबिलिटी महज 50 मीटर रही। ऐसा ही हाल इंदौर और उज्जैन में भी रहा। सबसे ठंडा राजगढ़ रहा। मौसम विभाग ने करीब 15 जिलों में शीतलहर के साथ घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

इधर, राजधानी भोपाल में भीषण ठंड और कोहरे को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। सोमवार को स्कूल का समय सुबह 9:30 बजे के बाद ही लगेंगे। कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों का समय सुबह 9:30 बजे तक रहेगा। यह आदेश सभी प्राइवेट, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूलों में प्रभावी रहेगा।

इन जिलों में ठंड-कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में अति घना कोहरा और शीतल दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे ही ग्वालियर, सतना, पन्ना में घने कोहरे की संभावना जताई गई है। भिंड, मुरैना, रीवा, मऊगंज, जबलपुर, नरसिंहपुर, राजगढ़, उमरिया में घने कोहरे से मध्यम कोहरे का अनुमान जताया गया है।

इन जिलों में सबसे कम तापमान

सबसे कम तापमान वाले जिलों की बात करें तो राजगढ़ में 5 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। दतिया में 5.1 डिग्री, मंदसौर/ग्वालियर/पचमढ़ी में 6.4 डिग्री, शिवपुरी में 7, पृथ्वीपुर और रतलाम में 7.4 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया।

कई ट्रेनें भी लेट

दिल्ली, ग्वालियर से राजधानी भोपाल की ओर आने वाली सचखंड एक्सप्रेस, मुंबई सीएसएमटी राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें घने कोहरे के कारण लेट रहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 07:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कड़ाके की ‘ठंड’ के साथ पड़ेगा घना कोहरा: कई ट्रेनें लेट, स्कूलों का समय भी बदला

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीजेपी ने इंदौर मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कसा शिकंजा, दिल्ली तलब

BJP tightens grip on Minister Kailash Vijayvargiya in Indore case
भोपाल

भोपाल में बीजेपी नेता का देहांत, राजस्थान जाते समय हुआ कार हादसा, पसरा शोक

BJP leader Bhupendra Verma of Raisen passes away in Bhopal
भोपाल

भोपाल मेट्रो को नहीं मिल रहे यात्री, सिर्फ 14 दिन बाद समय और ट्रिप घटाए गए, देखें नया शेड्यूल

Bhopal Metro New Schedule
भोपाल

सात रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा 100 करोड़ का आरओबी

mp news 100 crore ROB will pass over seven railway tracks
भोपाल

एमपी में दो दिन सावधान! घने कोहरे के साथ कोल्ड वेव का अलर्ट जारी

Cold Wave And Dense Fog Alert
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.