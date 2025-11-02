2, 3 और 4 नवंबर को इन जिलों में बारिश की चेतावनी, जमकर बरसेगा पानी

● पहला सप्ताह में अरब सागर में कब दबाव का क्षेत्र रहेगा। इससे हल्के बादल रहेंगे, 4 नवंबर के आसपास बारिश भी हो सकती है।

● दूसरा सप्ताह में मौसम शुष्क होने लगेगा। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। इससे गुलाबी ठंडक का अहसास होने लगेगा।

● तीसरा सप्ताह में आर्द्रता में कुछ और कमी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम पारा 15 डिग्री पर पहुंच सकता है।

● चौथा सप्ताह में अच्छी सर्दी पड़ सकती है। तापमान सामान्य से कम रहेंगे, दिन में भी हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच सकता है।