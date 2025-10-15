24 घंटे के अंदर जमकर बरसेगा पानी, 18 जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, इस समय जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं मध्यप्रदेश की ओर बह रही हैं। इसका असर प्रदेश के तापमान पर साफ दिख रहा है। सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात को कई शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे चला गया। पिछले 6-7 दिनों से लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। 18 साल बाद अक्टूबर के पहले पखवाड़े में इतनी सर्द रात रही। सोमवार को न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री दर्ज किया गया। इसके पहले 14 अक्टूबर 2007 में न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री था। अभी हवा का रुख उत्तर पश्चिमी है, ऐसे में दीपावली के आसपास भी ठंडक रहेगी।