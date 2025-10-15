Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

24 घंटे के अंदर जमकर बरसेगा पानी, 18 जिलों में बारिश का अलर्ट

MP Weather: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा समेत कुल 18 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 15, 2025

MP Weather Heavy Rain Alert

MP Weather Rain Alert (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: मध्यप्रदेश के सभी जिलों से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। मंगलवार को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा समेत कुल 18 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश(Rain Alert) का अलर्ट जारी किया है।

16 अक्टूबर को इन जिलों में बारिश

बारिश: मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 16 अक्टूबर को एमपी के नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, धार, इंदौर, देवास, अनुपपुर, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का अलर्ट है।

यहां मौसम शुष्क: भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में।(मौसम का पूर्वानुमान 16.10.2025 की सुबह 8:30 तक वैध)

17 और 18 अक्टूबर को ऐसा होगा मौसम

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 अक्टूबर को एमपी के अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट। मध्यप्रदेश के बाकी जिले में बारिश का अलर्ट नहीं है। यहां तेज धूप खिलेगी। वहीं 18 अक्टूबर को भी कई जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश होने का अनुमान है।

एमपी की ओर बह रही ठंडी हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, इस समय जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं मध्यप्रदेश की ओर बह रही हैं। इसका असर प्रदेश के तापमान पर साफ दिख रहा है। सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात को कई शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे चला गया। पिछले 6-7 दिनों से लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। 18 साल बाद अक्टूबर के पहले पखवाड़े में इतनी सर्द रात रही। सोमवार को न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री दर्ज किया गया। इसके पहले 14 अक्टूबर 2007 में न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री था। अभी हवा का रुख उत्तर पश्चिमी है, ऐसे में दीपावली के आसपास भी ठंडक रहेगी।

MP Weather Heavy Rain Alert

Published on:

15 Oct 2025 02:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 24 घंटे के अंदर जमकर बरसेगा पानी, 18 जिलों में बारिश का अलर्ट

