अगले 72 घंटे के अंदर ‘तांडव मचाएगी बारिश’, IMD की चेतावनी जारी

MP Weather: प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। लेकिन पूरे प्रदेश से मानसून विदा होने में थोड़ा समय लग सकता है। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। पिछले 24 घंटो के दौरान, प्रदेश के कई जिलों में कहीं-कहीं बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 72 घंटे के अंदर यानि 28 और 29 सितंबर तक में एमपी के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश(Heavy Rain) हो सकती है। ग्वालियर, दतिया और मंदसौर को छोड़कर आज भी प्रदेश में हल्की बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।