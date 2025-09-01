अगले 100 घंटे ‘आफत की बारिश’: 14 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश में सितंबर महीने की शुरुआत भारी बारिश के साथ हुई। राजधानी भोपाल में सुबह 5 बजे से ही रुक-रुककर बारिश हो रही। ग्वालियर, रतलाम, दतिया, जबलपुर, नौगांव, सागर, सिवनी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया, बालाघाट, निवाड़ी, छतरपुर, पचमढ़ी, गुना, शाजापुर, भिंड, बालाघाट, मंदसौर, सतना, नर्मदापुरम, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बैतूल, इंदौर, शिवपुरी, छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार की सुबह 8:30 बजे तक अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, सीधी, रीवा, मऊगंज, डिंडौरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है।
मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून ट्रफ दतिया और सतना जिले से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। साथ ही एक ट्रफ भी प्रदेश के कई जिलों से गुजर रहा है। पूर्वी और पश्चिमी मध्यप्रदेश में 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर यानी तकरीबन 100 घंटे तक अतिभारी से भारी बारिश की संभावना है। वर्तमान में दो सिस्टमों के एक्टिव होने के कारण प्रदेश में बारिश का दौर बना हुआ है।
दमोह में तेज बारिश के कारण एक मकान गिर गया। मलबे में दबने से एक युवक की मौत हो गई। रतलाम के धोलावाड़ डैम के तीन गेट खोलने से कई गांव जलमग्न हो गए। बालाघाट में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से तीन कॉन्स्टेबल घायल हो गए। मंदसौर में शिवना नदी उफान पर है।