Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

अगले 100 घंटे ‘आफत की बारिश’: 14 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भोपाल

Himanshu Singh

Sep 01, 2025

mp weather
फोटो- पत्रिका फाइल

MP Weather: मध्यप्रदेश में सितंबर महीने की शुरुआत भारी बारिश के साथ हुई। राजधानी भोपाल में सुबह 5 बजे से ही रुक-रुककर बारिश हो रही। ग्वालियर, रतलाम, दतिया, जबलपुर, नौगांव, सागर, सिवनी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया, बालाघाट, निवाड़ी, छतरपुर, पचमढ़ी, गुना, शाजापुर, भिंड, बालाघाट, मंदसौर, सतना, नर्मदापुरम, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बैतूल, इंदौर, शिवपुरी, छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

इन 14 जिलों में भारी बारिश का अनुमान


मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार की सुबह 8:30 बजे तक अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, सीधी, रीवा, मऊगंज, डिंडौरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है।

कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून ट्रफ दतिया और सतना जिले से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। साथ ही एक ट्रफ भी प्रदेश के कई जिलों से गुजर रहा है। पूर्वी और पश्चिमी मध्यप्रदेश में 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर यानी तकरीबन 100 घंटे तक अतिभारी से भारी बारिश की संभावना है। वर्तमान में दो सिस्टमों के एक्टिव होने के कारण प्रदेश में बारिश का दौर बना हुआ है।


दमोह में तेज बारिश के कारण एक मकान गिर गया। मलबे में दबने से एक युवक की मौत हो गई। रतलाम के धोलावाड़ डैम के तीन गेट खोलने से कई गांव जलमग्न हो गए। बालाघाट में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से तीन कॉन्स्टेबल घायल हो गए। मंदसौर में शिवना नदी उफान पर है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 08:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 100 घंटे ‘आफत की बारिश’: 14 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट