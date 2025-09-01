अगले 100 घंटे ‘आफत की बारिश’: 14 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी



मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार की सुबह 8:30 बजे तक अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, सीधी, रीवा, मऊगंज, डिंडौरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है।