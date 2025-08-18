अगले 24 घंटे में ‘तीव्र गति’ से होगी बारिश, 13 जिलों में अलर्ट

MP Weather: मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। सोमवार को राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली। इधर, खरगोन जिले के कई इलाकों में रुक-रुककर बारिश हुई। जिसके कारण नदी-नाले उफान पर आ गए हैं। मौसम विभाग ने 13 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है।
मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में हल्की बारिश के गरज-चमक की संभावना जताई गई है।
मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक, मानसून ट्रफ लाइन बड़वानी जिलों को छूते हुए गुजर रही है। वहीं, एमपी के ठीक नीचे छत्तीसगढ़ में साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवतीय परिसंचरण की एक्टिविटी है। इधर, 23 और 24 अगस्त को पूर्वी हिस्से में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही 21 अगस्त से 24 अगस्त तक पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश का अनुमान है।
रविवार को खंडवा, दमोह, सिवनी, जबलपुर, गुना, नर्मदापुरम, बड़वानी, दतिया, धार और खरगोन में भारी बारिश हुई थी।