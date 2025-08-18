अगले 24 घंटे में ‘तीव्र गति’ से होगी बारिश, 13 जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।



वहीं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में हल्की बारिश के गरज-चमक की संभावना जताई गई है।

