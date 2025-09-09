अगले 8 घंटे ‘तेज बारिश’ का अनुमान: 8 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश में इन दिनों मौसम का मिला-जुला अंदाज देखने को मिल रहा है। कहीं तेज बारिश तो कहीं धूप का दौरा जारी है। मंगलवार की दोपहर राजधानी भोपाल में तेज बारिश हुई। ऐसे ही सीधी समेत कई दूसरे जिलों में भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है।
मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान है।
वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन मध्यप्रदेश के छूते हुए बंगाल की खाड़ी तक विस्तृ़त है। बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश का असर देखने को मिल सकता है।