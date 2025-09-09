अगले 8 घंटे ‘तेज बारिश’ का अनुमान: 8 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।



वहीं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान है।