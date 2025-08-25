अगले 96 घंटों में होगी ‘मूसलाधार बारिश’: 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। सोमवार को राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सागर, सतना, धार, पचमढ़ी, रतलाम, शाजापुर, श्योपुर, उज्जैन समेत जिलों में कहीं धीरे तो कहीं भारी बारिश हुई। इधर, सोमवार को बारिश के चलते ग्वालियर में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। मौसम विभाग ने 12 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है।
मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सिवनी, मंडला, बालाघाट जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुरकलां, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में हल्की बारिश के साथ गरज-चमक का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार, ट्रफ लाइन दक्षिण यूपी से होते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों को छूते हुए बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवतीय परिसंचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन तक विस्तृ़त हैं। प्रदेश में आने वाले तीन दिन यानी अगले 96 घंटे भारी बारिश होगी। इसके बाद 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त नया सिस्टम एक्टिव होगा। जिससे प्रदेश भर में अतिभारी बारिश की संभावना है।
पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, उमरिया, रीवा, खजुराहो, सतना, नर्मदापुरम, रतलाम, सीधी, सागर, छतरपुर, विदिशा, देवास, हरदा, मुरैना, बैतूल, दमोह, मंडला, बालाघाट, श्योपुर, शिवपुरी, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़ छिंदवाड़ा, खंडवा, गुना, पचमढ़ी सहित कई अन्य जिलों में भारी हुई।