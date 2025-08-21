12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 22 और 23 अगस्त इन जिलों में ‘ताबड़तोड़ बारिश’

MP Weather: मध्यप्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने के चलते लगातार बारिश का दौर चल रहा है। प्रदेश में बैतूल, मंडला से होते हुए एक मानसून ट्रफ गुजर रही है। साथ ही दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण भी एमपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग गुरुवार के लिए भी 12 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 24 घंटे में ढाई से चार इंच पानी गिर सकता है। वहीं मौसम विभाग ने अगले दो दिन 22 और 23 अगस्त को भी कई जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की है।