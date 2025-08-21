Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 22 और 23 अगस्त इन जिलों में ‘ताबड़तोड़ बारिश’

MP Weather: मौसम विभाग गुरुवार के लिए 12 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 24 घंटे में ढाई से चार इंच पानी गिर सकता है। वहीं अगले दो दिन 22 और 23 अगस्त को भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 21, 2025

MP Weather Heavy rain warning
MP Weather Heavy rain warning (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: मध्यप्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने के चलते लगातार बारिश का दौर चल रहा है। प्रदेश में बैतूल, मंडला से होते हुए एक मानसून ट्रफ गुजर रही है। साथ ही दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण भी एमपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग गुरुवार के लिए भी 12 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 24 घंटे में ढाई से चार इंच पानी गिर सकता है। वहीं मौसम विभाग ने अगले दो दिन 22 और 23 अगस्त को भी कई जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की है।

बुधवार को 30 जिलों में झमाझम

बता दें कि, प्रदेश से मानसून ट्रफ के गुजरने की वजह से बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहा। रतलाम, दमोह में झमाझम बारिश हुई। वहीं इंदौर, गुना, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, भोपाल, नरसिंहपुर, उज्जैन, बैतूल, टीकमगढ़, छतरपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, शाजापुर, आगर-मालवा, छिंदवाड़ा, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, सीधी, नरसिंहपुर, उमरिया, बालाघाट, राजगढ़, विदिशा, देवास में कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी का दौर जारी रहा।

21 अगस्त को भारी बारिश का यलो अलर्ट

मौसम विभाग की मानें तो, 21 अगस्त को एमपी के नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी और अनूपपुर में भारी बारिश(Heavy Rain) का यलो अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 24 घंटे में साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का अलर्ट है।

22 और 23 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 22 अगस्त को एमपी के नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर-मालवा, राजगढ़, गुनी, शिवपुरी, श्योपुर, सीधी और सिंगरौली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिशHeavy Rain) का यलो अलर्ट है। वहीं 23 अगस्त को ग्वालियर मुरैना, श्योपुर, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में भारी बारिश(Heavy Rain) का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

21 Aug 2025 08:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 22 और 23 अगस्त इन जिलों में 'ताबड़तोड़ बारिश'

