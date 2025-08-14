Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

15 अगस्त को तांडव मचाएगी बारिश, 16 और 17 अगस्त को ऐसा होगा मौसम

MP Weather: मौसम विभाग के मुताबिक, आज प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं 15 अगस्त को एमपी में अति भारी बारिश की अलर्ट जारी किया है। 16 और 17 अगस्त को भी प्रदेश में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट है।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 14, 2025

MP Weather Heavy rain warning
MP Weather Heavy rain (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: पिछले एक पखवाड़े से मध्यप्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में बारिश का दौर थमा हुआ था, ऐसे में धूप के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। अब मानसूनी सिस्टम एक बार फिर एक्टिव हो गए है। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज बौछारें दर्ज की गई। मौसम में आए बदलाव के कारण तापमान में भी तेजी से गिरावट आई है और लोगो को उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक, आज प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं 15 अगस्त को एमपी में अति भारी बारिश की अलर्ट जारी किया है। 16 और 17 अगस्त को भी प्रदेश में अति भारी और भारी बारिश(Heavy Rain) का अलर्ट है।

बादलों से ढाई डिग्री गिरा पारा

ये भी पढ़ें

अगले 24 घंटे ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, 11 जिलों में अलर्ट
भोपाल
MP Weather alert of heavy rain in this district of MP for next 7 days

राजधानी भोपाल में बुधवार को पूरे दिन बादल छाए रहे, साथ ही दोपहर बाद शहर के कई हिस्सों में रिमझिम बौछारे पड़ीं। इसके कारण शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान मंगलवार के मुकाबले 2.6 डिग्री कम था। इसी प्रकार बैरागढ़ में शाम 5:30 बजे तक 0.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, वहीं रात्रि 8:30 बजे तक अरेरा हिल्स में 10 मिमी तो बैरागढ़ में 4 मिमी बारिश(Heavy Rain) दर्ज हुई।

आगे भी जारी रहेगा बारिश का क्रम

मौसम विशेषज्ञ एके शुक्ला का कहना है कि अभी तीनचार दिनों तक बारिश(MP Weather) का क्रम जारी रहने की संभावना है। अभी मानसूनी सिस्टम एक्टिव हो गए है। लो प्रेशर एरिया भी वेलमार्क लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा, जिससे बारिश की तीव्रता बढेगी, इसके प्रभाव से पूरे प्रदेश में ही अगले तीन चार दिन बारिश की संभावना है। भोपाल में भी कभी मध्यम तो कभी तेज बौछारों का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने 15 अगस्त को अति भारी बारिश की अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में बारिश का ‘स्ट्रांग सिस्टम’ नहीं, अगले 4 दिन तक भारी बारिश से राहत
भोपाल
MP Weather Heavy rain alert in mp monsoon 2025

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 09:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 15 अगस्त को तांडव मचाएगी बारिश, 16 और 17 अगस्त को ऐसा होगा मौसम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.