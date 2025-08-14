15 अगस्त को तांडव मचाएगी बारिश, 16 और 17 अगस्त को ऐसा होगा मौसम

MP Weather: पिछले एक पखवाड़े से मध्यप्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में बारिश का दौर थमा हुआ था, ऐसे में धूप के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। अब मानसूनी सिस्टम एक बार फिर एक्टिव हो गए है। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज बौछारें दर्ज की गई। मौसम में आए बदलाव के कारण तापमान में भी तेजी से गिरावट आई है और लोगो को उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक, आज प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं 15 अगस्त को एमपी में अति भारी बारिश की अलर्ट जारी किया है। 16 और 17 अगस्त को भी प्रदेश में अति भारी और भारी बारिश(Heavy Rain) का अलर्ट है।
राजधानी भोपाल में बुधवार को पूरे दिन बादल छाए रहे, साथ ही दोपहर बाद शहर के कई हिस्सों में रिमझिम बौछारे पड़ीं। इसके कारण शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान मंगलवार के मुकाबले 2.6 डिग्री कम था। इसी प्रकार बैरागढ़ में शाम 5:30 बजे तक 0.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, वहीं रात्रि 8:30 बजे तक अरेरा हिल्स में 10 मिमी तो बैरागढ़ में 4 मिमी बारिश(Heavy Rain) दर्ज हुई।
मौसम विशेषज्ञ एके शुक्ला का कहना है कि अभी तीनचार दिनों तक बारिश(MP Weather) का क्रम जारी रहने की संभावना है। अभी मानसूनी सिस्टम एक्टिव हो गए है। लो प्रेशर एरिया भी वेलमार्क लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा, जिससे बारिश की तीव्रता बढेगी, इसके प्रभाव से पूरे प्रदेश में ही अगले तीन चार दिन बारिश की संभावना है। भोपाल में भी कभी मध्यम तो कभी तेज बौछारों का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने 15 अगस्त को अति भारी बारिश की अलर्ट जारी किया है।