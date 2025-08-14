15 अगस्त को तांडव मचाएगी बारिश, 16 और 17 अगस्त को ऐसा होगा मौसम

MP Weather: पिछले एक पखवाड़े से मध्यप्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में बारिश का दौर थमा हुआ था, ऐसे में धूप के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। अब मानसूनी सिस्टम एक बार फिर एक्टिव हो गए है। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज बौछारें दर्ज की गई। मौसम में आए बदलाव के कारण तापमान में भी तेजी से गिरावट आई है और लोगो को उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक, आज प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं 15 अगस्त को एमपी में अति भारी बारिश की अलर्ट जारी किया है। 16 और 17 अगस्त को भी प्रदेश में अति भारी और भारी बारिश(Heavy Rain) का अलर्ट है।