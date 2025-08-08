एमपी में बारिश का ‘स्ट्रांग सिस्टम’ नहीं, अगले 4 दिन तक भारी बारिश से राहत

MP Weather: अगस्त माह का पहला सप्ताह खत्म हो गया है। आमतौर पर अगस्त की शुरुआत से ही प्रदेश में तेज बारिश का क्रम रहता है, लेकिन इस बार पिछले एक सप्ताह से सावन सूखा बीत रहा है। ऐसे में लोगों को अब क्वॉर जैसी उमस भरी गर्मी बेचैन करने लगी है। शहर में सात सालों बाद अगस्त का पहला सप्ताह सूखा बीता है। इसके पहले 2018 में भी इस तरह की स्थिति बनी थी, जब 1 से 7 जुलाई तक बारिश(Heavy Rain) नहीं हुई थी। इस बार भी पूरे सप्ताह में एक भी दिन बारिश दर्ज नहीं की है। मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी में इस समय बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव नहीं होने के कारण अगले 4 दिन तक भारी बारिश के आसार नहीं है।