एमपी में बारिश का ‘स्ट्रांग सिस्टम’ नहीं, अगले 4 दिन तक भारी बारिश से राहत

MP Weather: अगस्त माह का पहला सप्ताह खत्म हो गया है। आमतौर पर अगस्त की शुरुआत से ही प्रदेश में तेज बारिश का क्रम रहता है, लेकिन इस बार पिछले एक सप्ताह से सावन सूखा बीत रहा है। ऐसे में लोगों को अब क्वॉर जैसी उमस भरी गर्मी बेचैन करने लगी है। शहर में सात सालों बाद अगस्त का पहला सप्ताह सूखा बीता है। इसके पहले 2018 में भी इस तरह की स्थिति बनी थी, जब 1 से 7 जुलाई तक बारिश(Heavy Rain) नहीं हुई थी। इस बार भी पूरे सप्ताह में एक भी दिन बारिश दर्ज नहीं की है। मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी में इस समय बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव नहीं होने के कारण अगले 4 दिन तक भारी बारिश के आसार नहीं है।
पिछले साल अगस्त के पहले सप्ताह में झमाझम बारिश(Heavy Rain) हुई थी। 1 से 7 अगस्त के बीच ही शहर में 10 इंच तक बारिश हुई थी और 2 अगस्त को भदभदा के सात और कलियासोत के 13 गेट लगातार खोले गए थे, जबकि इस बार अब तक बड़ा तालाब और बांधों का जलस्तर फुल टैंक लेवल तक नहीं पहुंचा है। बड़ा तालाब का जलस्तर अब भी फुल टैंक लेवल से ढाई फीट कम है, इसी प्रकार कलियासोत का लेवल भी लगभग तीन मीटर कम है।
● 2025 बारिश नहीं
● 2024 252
● 2023 38
● 2022 48
● 2021 130
● 2020 37
● 2019 123
● 2018 बारिश नहीं
शहर में गुरुवार को लोग गर्मी और उमस से बेहाल नजर आए। दिनभर तेज धूप खिली। ऐसे में शहर के अधिकतम तापमान में आधा डिग्री की बढ़ोतरी हुई। गुरुवार को अधिकतम तापमान 32.2 और न्यूनतम 23 डिग्री दर्ज किया। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.7 मिमी अधिक था।
इस समय मानसून द्रोणिका हिमालय की तराई में पहुंच गई है, इसके कारण पिछले कुछ दिनों से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। आमतौर पर अगस्त में बारिश के अच्छे सिस्टम रहते हैं, इसलिए शुरुआत से ही अच्छी बारिश दिखाई देती है, लेकिन इस बार मानसून ट्रफ के ऊपरी हिस्से में पहुंचने से बारिश का दौर थम सा गया है। हालाकि बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाके में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है, जो आगे चलकर मौसम को प्रभावित करेगी।-एके शुक्ला, मौसम विशेषज्ञ