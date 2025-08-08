8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में बारिश का ‘स्ट्रांग सिस्टम’ नहीं, अगले 4 दिन तक भारी बारिश से राहत

MP Weather: मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी में इस समय बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव नहीं होने के कारण अगले 4 दिन तक भारी बारिश के आसार नहीं है।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 08, 2025

MP Weather Heavy rain alert in mp monsoon 2025
MP Weather (फोटो सोर्स:पत्रिका)

MP Weather: अगस्त माह का पहला सप्ताह खत्म हो गया है। आमतौर पर अगस्त की शुरुआत से ही प्रदेश में तेज बारिश का क्रम रहता है, लेकिन इस बार पिछले एक सप्ताह से सावन सूखा बीत रहा है। ऐसे में लोगों को अब क्वॉर जैसी उमस भरी गर्मी बेचैन करने लगी है। शहर में सात सालों बाद अगस्त का पहला सप्ताह सूखा बीता है। इसके पहले 2018 में भी इस तरह की स्थिति बनी थी, जब 1 से 7 जुलाई तक बारिश(Heavy Rain) नहीं हुई थी। इस बार भी पूरे सप्ताह में एक भी दिन बारिश दर्ज नहीं की है। मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी में इस समय बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव नहीं होने के कारण अगले 4 दिन तक भारी बारिश के आसार नहीं है।

पिछले साल पहले हफ्ते में झमाझम

ये भी पढ़ें

अगले चार दिन 7-8-9 और 10 अगस्त ‘भारी बारिश’ से राहत, फिर होगी ‘तूफानी बारिश’
भोपाल
MP Weather Heavy Rain

पिछले साल अगस्त के पहले सप्ताह में झमाझम बारिश(Heavy Rain) हुई थी। 1 से 7 अगस्त के बीच ही शहर में 10 इंच तक बारिश हुई थी और 2 अगस्त को भदभदा के सात और कलियासोत के 13 गेट लगातार खोले गए थे, जबकि इस बार अब तक बड़ा तालाब और बांधों का जलस्तर फुल टैंक लेवल तक नहीं पहुंचा है। बड़ा तालाब का जलस्तर अब भी फुल टैंक लेवल से ढाई फीट कम है, इसी प्रकार कलियासोत का लेवल भी लगभग तीन मीटर कम है।

पिछले सात सालों में बारिश की स्थिति

● 2025 बारिश नहीं
● 2024 252
● 2023 38
● 2022 48
● 2021 130
● 2020 37
● 2019 123
● 2018 बारिश नहीं

धूप ने किया बेहाल, आधा डिग्री बढ़ा पारा

शहर में गुरुवार को लोग गर्मी और उमस से बेहाल नजर आए। दिनभर तेज धूप खिली। ऐसे में शहर के अधिकतम तापमान में आधा डिग्री की बढ़ोतरी हुई। गुरुवार को अधिकतम तापमान 32.2 और न्यूनतम 23 डिग्री दर्ज किया। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.7 मिमी अधिक था।

मानसून ट्रफ हिमालय की तराई में, बारिश थम सी गई

इस समय मानसून द्रोणिका हिमालय की तराई में पहुंच गई है, इसके कारण पिछले कुछ दिनों से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। आमतौर पर अगस्त में बारिश के अच्छे सिस्टम रहते हैं, इसलिए शुरुआत से ही अच्छी बारिश दिखाई देती है, लेकिन इस बार मानसून ट्रफ के ऊपरी हिस्से में पहुंचने से बारिश का दौर थम सा गया है। हालाकि बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाके में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है, जो आगे चलकर मौसम को प्रभावित करेगी।-एके शुक्ला, मौसम विशेषज्ञ

ये भी पढ़ें

मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 7 दिन एमपी के इस जिले में तेज बारिश का अलर्ट
छतरपुर
MP Weather alert of heavy rain in this district of MP for next 7 days

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 08:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बारिश का ‘स्ट्रांग सिस्टम’ नहीं, अगले 4 दिन तक भारी बारिश से राहत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.