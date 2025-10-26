Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

अगले 72 घंटे ‘मूसलाधार बारिश’: 20 जिलों में गिरा पानी, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश के 5 संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 26, 2025

mp weather imd alert

MP Weather: मध्यप्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने यू-टर्न लिया है। रविवार को राजधानी भोपाल समेत 20 से अधिक जिलों में बारिश हुई। श्योपुर, बालाघाट के मलाजखंड, इंदौर, उज्जैन, धार, सागर, शाजापुर, देवास, रायसेन, विदिशा, पचमढ़ी, रतलाम, बालाघाट, नर्मदापुरम, दमोह, जबलपुर, सीहोर, आगर-मालवा जिलों में पूरे दिन रिमझिम बारिश होती रही। जिसके कारण कई शहरों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है।

पिछले 24 घंटे में भारी बारिश

राज्य में पिछले 24 घंटे के भीतर 20 से अधिक जिलों में बारिश हुई। खरगोन, बैतूल, भोपाल, उज्जैन, सागर, मंडला, बालाघाट, दमोह, जबलपुर,खंडवा, पचमढ़ी, नरसिंहपुर, शाजापुर, पांढुर्णा, धार, रायसेन, श्योपुर, आगर-मालवा छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, इंदौर जिलों में बारिश दर्ज की गई।

अगले तीन दिन भारी बारिश का अनुमान

मौसम विभाग की ओर से अगले तीन दिन यानी 27-28 और 29 अक्टूबर को बारिश, गरज-चमक और आंधी के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है। भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में बारिश की संभावना है।

श्योपुर में फसल बही

श्योपुर जिले में बेमौसम बारिश आफत बनकर बरसी। रविवार की सुबह एक घंटे तक शहर सहित जिले के अधिकांश इलाकों में तेज बारिश हुई है। जिससे खेतों में काटकर रखी गई धान की फसल बह गई। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सुबह से पूरे इलाके में घने बादल छाए हुए हैं।

mp news

Published on:

26 Oct 2025 08:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 72 घंटे 'मूसलाधार बारिश': 20 जिलों में गिरा पानी, IMD ने दी चेतावनी

