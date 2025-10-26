अगले 72 घंटे ‘मूसलाधार बारिश’: 20 जिलों में गिरा पानी, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने यू-टर्न लिया है। रविवार को राजधानी भोपाल समेत 20 से अधिक जिलों में बारिश हुई। श्योपुर, बालाघाट के मलाजखंड, इंदौर, उज्जैन, धार, सागर, शाजापुर, देवास, रायसेन, विदिशा, पचमढ़ी, रतलाम, बालाघाट, नर्मदापुरम, दमोह, जबलपुर, सीहोर, आगर-मालवा जिलों में पूरे दिन रिमझिम बारिश होती रही। जिसके कारण कई शहरों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है।