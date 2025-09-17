अगले 12 घंटे ‘मूसलाधार बारिश’: 3 जिलों में अलर्ट, IMD की चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। भोपाल और इंदौर में देररात भी जमकर बारिश हो रही है। ऐसे ही सतना, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा में भारी बारिश हुई। ग्वालियर, नर्मदापुरम, शाजापुर, पांढुर्णा, डिंडौरी, पचमढ़ी, खजुराहो, नौगांव, सीधी समेत जिलों में भी बारिश हुई। मौसम विभाग की ओर से 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है।
मौसम विभाग की मानें तो अगले 2-3 दिन प्रदेश में अतिभारी बारिश का अलर्ट नहीं है। लोकल सिस्टम के कारण भारी बारिश की संभावना है। पिछले हफ्ते भी मौसम ऐसा ही था। कभी बारिश तो कभी धूप का असर देखने को मिल रहा था। लोकल सिस्टम में अगर एक्टिविटी होती है तो प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश देखने को मिलेगी।
राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों से मानसून लौट चुका है। अगर इसी गति से मानसून की वापसी की रफ्तार रही तो मध्यप्रदेश के कई जिलों में भी यही स्थिति बन सकती है।
नोट: बारिश का अलर्ट 18 सितंबर सुबह 8:30 तक के लिए है।