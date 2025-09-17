अगले 12 घंटे ‘मूसलाधार बारिश’: 3 जिलों में अलर्ट, IMD की चेतावनी

मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है।