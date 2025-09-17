Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

अगले 12 घंटे ‘मूसलाधार बारिश’: 3 जिलों में अलर्ट, IMD की चेतावनी

MP Weather: मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

भोपाल

Himanshu Singh

Sep 17, 2025

imd alert
फोटो- पत्रिका फाइल

MP Weather: मध्यप्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। भोपाल और इंदौर में देररात भी जमकर बारिश हो रही है। ऐसे ही सतना, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा में भारी बारिश हुई। ग्वालियर, नर्मदापुरम, शाजापुर, पांढुर्णा, डिंडौरी, पचमढ़ी, खजुराहो, नौगांव, सीधी समेत जिलों में भी बारिश हुई। मौसम विभाग की ओर से 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है।

कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग की मानें तो अगले 2-3 दिन प्रदेश में अतिभारी बारिश का अलर्ट नहीं है। लोकल सिस्टम के कारण भारी बारिश की संभावना है। पिछले हफ्ते भी मौसम ऐसा ही था। कभी बारिश तो कभी धूप का असर देखने को मिल रहा था। लोकल सिस्टम में अगर एक्टिविटी होती है तो प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश देखने को मिलेगी।

मानसून की विदाई नजदीक

राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों से मानसून लौट चुका है। अगर इसी गति से मानसून की वापसी की रफ्तार रही तो मध्यप्रदेश के कई जिलों में भी यही स्थिति बन सकती है।

नोट: बारिश का अलर्ट 18 सितंबर सुबह 8:30 तक के लिए है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 08:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 12 घंटे ‘मूसलाधार बारिश’: 3 जिलों में अलर्ट, IMD की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.