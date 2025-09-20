अगले 15 घंटों में ‘ताबड़तोड़ बारिश’, सिस्टम एक्टिव होते ही IMD ने दी चेतावनी

-- दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 31° उत्तर/74° पूर्व, भटिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, दीसा, भुज और 23° उत्तर/68° पूर्व से होकर गुज़र रही है।

-- अगले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं।

-- उत्तरी अंडमान सागर और संलग्न म्यांमार तट पर ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। इसके लगभग उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 22 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग तक पहुँचने की प्रबल संभावना है।

-- 25 सितंबर के आसपास म्यांमार-बांग्लादेश तटों के पास पूर्व-मध्य और संलग्न उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है।

-- एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण उत्तर-पूर्व उत्तर प्रदेश और संलग्न बिहार पर माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है।

-- उत्तर-दक्षिण ट्रफ़, उत्तर-पूर्व उत्तरप्रदेश और संलग्न बिहार पर बने ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण से मध्य प्रदेश होते हुए पश्चिम विदर्भ तक माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है।