अगले 24 घंटे में होगी ‘मूसलाधार बारिश’: 25 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग की मानें तो वर्तमान में दो सिस्टम एक्टिव हैं। मानसून ट्रफ लाइन दतिया, सीधी जिले से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवातीय परिसंचरण पश्चिमोत्तर मध्यप्रदेश में एक्टिव है। फिलहाल बारिश का दौर 24 अगस्त तक बने रहने की संभावना है।



बुधवार को इंदौर, गुना, खरगोन, उज्जैन, बैतूल, टीकमगढ़, सतना, सीधी, नरसिंहपुर, उमरिया, छतरपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, शाजापुर, बड़वानी, भोपाल, नरसिंहपुर, ग्वालियर, खंडवा, आगर-मालवा, राजगढ़, विदिशा, देवास,छिंदवाड़ा, जबलपुर, रीवा, सागर, बालाघाट जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बरसात हुई।