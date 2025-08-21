अगले 24 घंटे में होगी ‘मूसलाधार बारिश’: 25 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्य प्रदेश में अगस्त के आखिरी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को राजधानी भोपाल, रतलाम, श्योपुर,शिवपुरी, डिंडौरी, विदिशा समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई। मौसम विभाग की ओर से 25 जिलों में अतिभारी से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।
मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के मुताबिक, धार, उज्जैन, श्योपुर जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, अनुपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग की मानें तो वर्तमान में दो सिस्टम एक्टिव हैं। मानसून ट्रफ लाइन दतिया, सीधी जिले से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवातीय परिसंचरण पश्चिमोत्तर मध्यप्रदेश में एक्टिव है। फिलहाल बारिश का दौर 24 अगस्त तक बने रहने की संभावना है।
बुधवार को इंदौर, गुना, खरगोन, उज्जैन, बैतूल, टीकमगढ़, सतना, सीधी, नरसिंहपुर, उमरिया, छतरपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, शाजापुर, बड़वानी, भोपाल, नरसिंहपुर, ग्वालियर, खंडवा, आगर-मालवा, राजगढ़, विदिशा, देवास,छिंदवाड़ा, जबलपुर, रीवा, सागर, बालाघाट जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बरसात हुई।
गुरुवार को नर्मदापुरम में तवा डैम के 13 में 7 गेट खुले रहे। बुधवार की सुबह से डैम के 5 गेट खोले गए थे। उसके बाद दो गेट और खोल दिए गए।
बैतूल जिले के भीमपुर ब्लॉक में नदी की बाढ़ में एक ट्रैक्टर बह गया।
अशोकनगर स्थित राजघाट बांध का जलस्तर बढ़ गया है। गुरुवार की शाम 8 गेट खोले गए हैं। करीब डेढ़ लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले पुल पर पानी आ गया। जिसके कारण दोनों तरफ बड़े वाहनों की आवाजाही रूक गई है।