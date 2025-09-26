अगले 48 घंटे ‘मूसलाधार बारिश’: विदा होने से पहले जमकर बरसेगा मानसून, IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग के द्वारा ताजा बुलेटिन के अनुसार, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं, भोपाल, विदशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, आलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढूर्णा जिलों गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है।