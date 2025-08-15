अगले ‘144 घंटों’ के भीतर होगी ‘मूसलाधार बारिश’, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्य प्रदेश में कई दिनों में लगातार हो रही बारिश का दौर थमा हुआ है। आमूमन देखा जाए तो अगस्त महीने में प्रदेश में भारी बारिश होती है। मगर, इन दिनों मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। शुक्रवार को राजधानी भोपाल में हल्की बूंदाबादी हुई। इधर, मौसम विभाग ने अगले 6 दिन यानी 144 घंटे में भारी बारिश का अनुमान जताया है।

