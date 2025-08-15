Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

अगले ‘144 घंटों’ के भीतर होगी ‘मूसलाधार बारिश’, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश के दो जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, अगले 6-7 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

भोपाल

Himanshu Singh

Aug 15, 2025

mp weather
फोटो- पत्रिका

MP Weather: मध्य प्रदेश में कई दिनों में लगातार हो रही बारिश का दौर थमा हुआ है। आमूमन देखा जाए तो अगस्त महीने में प्रदेश में भारी बारिश होती है। मगर, इन दिनों मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। शुक्रवार को राजधानी भोपाल में हल्की बूंदाबादी हुई। इधर, मौसम विभाग ने अगले 6 दिन यानी 144 घंटे में भारी बारिश का अनुमान जताया है।

इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, बैतूल, हरदा जिलों में अतिभारी बारिश के साथ गरज-चमक का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है।

कैसा रहेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि मानसून ट्रफ सिवनी जिले से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। आने वाले दिनों में प्रदेश में तीन साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक ट्रफ लाइन एक्टिव होने का अनुमान है। साथ ही लो प्रेशर एरिया भी बन सकता। अगस्त महीने में एक बार फिर से बारिश का स्ट्रांग सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां-यहां हुई बारिश

प्रदेश के बड़वानी में सुबह तेज बारिश हुई। धार जिले में भी हल्की बारिश देखने को मिली। शाजापुर जिले के अकोदिया में सुबह से कोहरा छाया रहा। गुरुवार को गुना, इंदौर, टीकमगढ़, शाजापुर,बैतूल, नर्मदापुरम, राजगढ़, दतिया, उज्जैन और जबलपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई।

