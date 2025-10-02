Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार: 3,4,5 और 6 अक्टूबर को होगी भारी बारिश, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मौसम विभाग के द्वारा 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 02, 2025

mp weather

MP Weather: मध्यप्रदेश में मानसून की विदाई के बीच नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। आने वाले दो दिनों में प्रदेश के कई संभागों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग द्वारा बुलेटिन के अनुसार, नरसिंहपुर, पांढुर्ना/पेंच, छिंदवाड़ा, पन्ना, अनूपपुर/अमरकंटक, उमरिया, डिंडोरी कटनी समेत अन्य जिलों में भारी बारिश के गरज चमक का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी/ओरछा, छतरपुर/खजुराहो, दमोह, रायसेन, सतना/चित्रकूट, मैहर, शहडोल, बालाघाट में बिजली के साथ हल्की आंधी आने की संभावना है।

कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। प्रदेश में 3,4,5 और 6 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। नया सिस्टम 10 अक्टूबर तक बारिश करा सकता है। वहीं लोकल सिस्टम के एक्टिव होने की संभावना बनी हुई है।

कब विदा होगा मानसून

एमपी के ग्वालियर, श्योपुर, नीमच, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, आगर-मालवा, मंदसौर और रतलाम से मानसून विदा ले चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक, 10 अक्टूबर तक मानसून पूरे प्रदेश से विदाई ले सकता है।

नोट: पूर्वानुमान 2 अक्टूबर की सुबह 8:30 तक के लिए वैध है।


02 Oct 2025 08:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार: 3,4,5 और 6 अक्टूबर को होगी भारी बारिश, IMD ने दी चेतावनी

