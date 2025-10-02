मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार: 3,4,5 और 6 अक्टूबर को होगी भारी बारिश, IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग द्वारा बुलेटिन के अनुसार, नरसिंहपुर, पांढुर्ना/पेंच, छिंदवाड़ा, पन्ना, अनूपपुर/अमरकंटक, उमरिया, डिंडोरी कटनी समेत अन्य जिलों में भारी बारिश के गरज चमक का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी/ओरछा, छतरपुर/खजुराहो, दमोह, रायसेन, सतना/चित्रकूट, मैहर, शहडोल, बालाघाट में बिजली के साथ हल्की आंधी आने की संभावना है।