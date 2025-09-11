48 घंटे बाद फिर रंग में लौटेगा ‘मानसून’: 4 जिलों भारी बारिश, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश में लगातार हो रही बारिश का दौर थम गया है। गुरुवार को बालाघाट के मलाजखंड में भारी बारिश हुई। नर्मदापुरम, मंडला और नरसिंहपुर में भी बारिश देखने को मिली। इस मानसून सीजन प्रदेश में 10 प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है। इंदौर-उज्जैन संभाग में बारिश का कोटा भी फुल नहीं हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर में दोनों संभागों का कोटा फुल हो जाए। इधर, मौसम विभाग ने 4 जिलों भारी बारिश का अनुमान जताया है।
मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, अनुपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग की मानें तो पूर्वी मध्यप्रदेश में 14 और 15 सितंबर और पश्चिमी मध्यप्रदेश में 15 से 17 सितंबर तक अतिभारी बारिश की संभावना है। मौजूदा समय में प्रदेश में कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है। आने वाले 48 घंटों में नया सिस्टम बन सकता है। जिसके बाद एक बार फिर से पूरा प्रदेश भीगने की संभावना है।