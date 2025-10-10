एमपी में बारिश का नया सिस्टम होगा एक्टिव, बढ़ रही ठंड, जानें मौसम का ताजा अपडेट

MP Weather: मध्यप्रदेश में मौसम बदल रहा है। रात में अब सर्दी महसूस होने लगी है। हवा का रुख उत्तर-पश्चिमी होने से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। दिवाली के आसपास ठंडक और बढ़ सकती है। यह मौसम तबीयत खराब कर रहा है। रात में पंखा चलाने से लोग बीमार हो रहे हैं। गुरुवार को न्यूनतम तापमान में तकरीबन डेढ़ डिग्री गिरावट दर्ज की गयी। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राजधानी भोपाल से मानसून की विदाई एक-दो दिनों में हो सकती है। हालांकि 14 अक्टूबर से बारिश का नया सिस्टम एक्टिव होने का अनुमान है। इसके चलते प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।