Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में बारिश का नया सिस्टम होगा एक्टिव, बढ़ रही ठंड, जानें मौसम का ताजा अपडेट

MP Weather: मौसम बदल रहा है। रात में अब सर्दी महसूस होने लगी है। हवा का रुख उत्तर-पश्चिमी होने से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार 14 अक्टूबर से बारिश का नया सिस्टम एक्टिव होने का अनुमान है।

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 10, 2025

MP Weather Heavy Rain

MP Weather (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: मध्यप्रदेश में मौसम बदल रहा है। रात में अब सर्दी महसूस होने लगी है। हवा का रुख उत्तर-पश्चिमी होने से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। दिवाली के आसपास ठंडक और बढ़ सकती है। यह मौसम तबीयत खराब कर रहा है। रात में पंखा चलाने से लोग बीमार हो रहे हैं। गुरुवार को न्यूनतम तापमान में तकरीबन डेढ़ डिग्री गिरावट दर्ज की गयी। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राजधानी भोपाल से मानसून की विदाई एक-दो दिनों में हो सकती है। हालांकि 14 अक्टूबर से बारिश का नया सिस्टम एक्टिव होने का अनुमान है। इसके चलते प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

कब कितना न्यूनतम तापमान

MP Weather (फोटो सोर्स : पत्रिका)

पश्चिमी विक्षोभ के चलते रात में ठंड का अहसास

अक्टूबर माह के दूसरे पखवाड़े के बाद तापमान में गिरावट का दौर शुरू होता है, लेकिन इस बार पहले पखवाड़े की शुरुआत में ही तापमान में गिरावट का दिखाई दे रही है। तीन साल बाद पहले पखवाड़े में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री पर पहुंचा था। वहीं अब सुबह-शाम और रात में ठंडक महसूस होने लगी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते रात में ठंडक का अहसास हो रहा है।

12 जिलों से लौट चुका है मानसून

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश के 12 जिले- ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर और रतलाम से मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है, जबकि राजगढ़ और अशोकनगर के कुछ हिस्से से लौटा है। अभी प्रदेश में बारिश होने का कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है। इन वजहों से पूरे प्रदेश से मानसून के लौटने की परिस्थितियां अनुकूल हुई है। 10-11 अक्टूबर से मानसून कुछ जिलों से लौट सकता है।

ये भी पढ़ें

अगले 48 घंटे ताबड़तोड़ बरसेगा मानसून, 10 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश, चेतावनी जारी
भोपाल
mp weather heavy rain alert in mp

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 10:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बारिश का नया सिस्टम होगा एक्टिव, बढ़ रही ठंड, जानें मौसम का ताजा अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल रहे ‘कफ सिरप’, झोलाछाप डॉक्टर अब भी सक्रिय

Cough Syrup Case Shocking Update
भोपाल

5 साल के बच्चे के कान से निकला LED बल्ब, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स भी हैरान

MP News
भोपाल

खुशखबरी… 7 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार, एमपी को मिला करोड़ों का निवेश प्रस्ताव

CM Mohan Yadav Invest MP Interactive Session Mumbai
भोपाल

पत्रिका की खबर से हलचल, केंद्र ने लिया एक्शन, देशभर की कफ सिरप कंपनियों का होगा ऑडिट

MP News
भोपाल

एमपी में ‘धनकुबेर’ निकला PWD का रिटायर्ड अफसर, किलो में मिले सोना-चांदी..

bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.