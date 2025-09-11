24 घंटे के अंदर इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश, चेतावनी जारी

MP Weather: राजधानी भोपाल में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। शहर में धूप तो कभी बारिश हो रही है। नमी की मात्रा अधिक है, ऐसे में दोपहर के बाद शाम को लोकल सिस्टम एक्टिव हो रहे है और अलग-अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। शहर में सितंबर में मौसम का ट्रेंड इसी तरह बना हुआ है। सितंबर मानसून सीजन का आखिरी माह माना जाता है। इस माह के आखिरी या अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून की विदाई का दौर भी शुरू हो जाता है। अब सितंबर के दस दिन बीत गए है। ऐसे में विदाई की बेला ज्यादा दूर नहीं है। फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। इसलिए अभी जो बारिश हो रही है, वह आसपास बने सिस्टमों से आ रही नमी और लोकल सिस्टम के कारण हो रही है। इसके कारण कभी धूप तो कभी बारिश की स्थिति बन रही है।