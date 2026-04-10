एमपी में अब भीषण गर्मी करेगी परेशान, 4-6 डिग्री उछलेगा पारा, अलर्ट जारी

मौसम विभाग के वैज्ञानिक डी. अरुण शर्मा ने बताया, अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना (MP Weather Alert) है। ऐसे में आने वाले चार पांच दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। अब तक तापमान सामान्य से कम थे, लेकिन अब आगे सामान्य से थोड़े अधिक हो सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद अभी उत्तरी हवा का प्रभाव है, इसलिए न्यूनतम तापमान में भी तेजी से गिरावट हुई है, लेकिन शुक्रवार से यह बढ़ेगा।