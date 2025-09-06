96 घंटे बाद फिर बनेगा ‘स्ट्रांग सिस्टम’: 16 जिलों में ‘मूसलाधार बारिश’, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में सुबह से रुक-रुककर बारिश हो रही है। ऐसे ही गुना, इंदौर समेत कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। एमपी-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित तोरणमाल एक हिल स्टेशन में भूस्खलन हुआ है। मौसम विभाग की ओर से 16 जिलों में अतिभारी से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।
मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, सीहोर, हरदा, इंदौर, देवास जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, वर्तमान में एक ट्रफ लाइन एक्टिव है। जो कि गुना और दमोह जिलों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। ऐसे ही राजस्थान में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवतीय परिसंचरण से निकलकर एक ट्रफ मध्यप्रदेश के कई जिलों से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पूर्वी मध्यप्रदेश में 10 और 11 सितंबर यानी तकरीबन 96 घंटे बाद अतिभारी बारिश का अनुमान है।
सीहोर जिले में लगातार हो रही बारिश और कैचमेंट एरिया में पानी आने से राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब फुल हो गया। जिसके चलते शनिवार को भदभदा डैम के गेट सीजन में पहली बार खुले। रायसने जिले के हलाली डैम के 3 गेट खोले गए हैं। मंदसौर के गांधीसागर डैम के तीन गेट खोले गए हैं।