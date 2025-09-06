96 घंटे बाद फिर बनेगा ‘स्ट्रांग सिस्टम’: 16 जिलों में ‘मूसलाधार बारिश’, IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, वर्तमान में एक ट्रफ लाइन एक्टिव है। जो कि गुना और दमोह जिलों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। ऐसे ही राजस्थान में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवतीय परिसंचरण से निकलकर एक ट्रफ मध्यप्रदेश के कई जिलों से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पूर्वी मध्यप्रदेश में 10 और 11 सितंबर यानी तकरीबन 96 घंटे बाद अतिभारी बारिश का अनुमान है।