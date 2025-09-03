अगले कुछ घंटों में ‘धुंआधार बारिश’, 39 जिलों में IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर, दमोह, पेंड्रा रोड होते हुए ओडिशा तट से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बने निम्न दबाव के केन्द्र से दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। इस निम्न दबाव के क्षेत्र के अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरी ओडिशा और संलग्न झारखंड व उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इशके साथ ही एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचर विदर्भ और निकटवर्ती क्षेत्रों 5.8 किमी से 7.6 किमी. की ऊंचाई के मध्य सक्रिय है। एक अन्य चक्रवातीय परिसंचरण दक्षिण हरियाणा और निकटवर्ती क्षेत्रों में 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है।