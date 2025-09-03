Patrika LogoSwitch to English

अगले कुछ घंटों में ‘धुंआधार बारिश’, 39 जिलों में IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी

mp weather update: स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने के साथ ही मानसून के दोबारा सक्रिय होने से फिर भारी बारिश का दौर, 39 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी...।

भोपाल

Shailendra Sharma

Sep 03, 2025

mp weather update
heavy rainfall next few hours alert in 39 districts imd warns

mp weather update: मध्यप्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने से फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश हुई है। रतलाम, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम के पचमढ़ी में करीब एक इंच तक बारिश हुई है तो वहीं इंदौर, खरगोन, भोपाल, ग्वालियर-शिवपुरी उज्जैन, दमोह और रायसेन में आधा इंच से ज्यादा पानी गिरा है। गुना, बैतूल, दतिया, छिंदवाड़ा, मंडला, सागर, सिवनी, बालाघाट, नर्मदापुरम, शाजापुर, उमरिया समेत कई जिलों में भी अच्छी बारिश हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 39 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

इन जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने बुधवार को अगले 24 घंटों (गुरूवार की सुबह 8.30 बजे) तक के लिए जो ताजा बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 39 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, देवास, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह और सागर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है।

बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव

मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर, दमोह, पेंड्रा रोड होते हुए ओडिशा तट से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बने निम्न दबाव के केन्द्र से दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। इस निम्न दबाव के क्षेत्र के अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरी ओडिशा और संलग्न झारखंड व उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इशके साथ ही एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचर विदर्भ और निकटवर्ती क्षेत्रों 5.8 किमी से 7.6 किमी. की ऊंचाई के मध्य सक्रिय है। एक अन्य चक्रवातीय परिसंचरण दक्षिण हरियाणा और निकटवर्ती क्षेत्रों में 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है।

Updated on:

03 Sept 2025 08:20 pm

Published on:

03 Sept 2025 07:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले कुछ घंटों में ‘धुंआधार बारिश’, 39 जिलों में IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी

