भोपाल

एमपी में कड़ाके की ठंड, 10 से 16 नवंबर के बीच चलेगी कोल्ड वेव, भोपाल-इंदौर समेत 16 जिलों में अलर्ट

MP Weather Update : एमपी में पहली बार नवंबर महीने की शुरुआत में ही कई इलाकों में शीतलहर चलने लगी है। आलम ये है कि, यहां कई जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा पहुंचा है।

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Nov 09, 2025

MP Weather Update

एमपी में कड़ाके की ठंड (Photo Source- Patrika)

MP Weather Update :मध्य प्रदेश में नवंबर के पहले 10 दिनों में ही रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ने लगी है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 25 साल में ऐसा पहली बार है, जब नवंबर की शुरुआत में ही यहां कई इलाकों में शीतलहर चलने लगी है। आलम ये है कि, प्रदेश के कई शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा पहुंचा। राजगढ़ जिले में पमचढ़ी से भी ज्यादा ठंड रिकॉर्ड की गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा की वजह से अचानक ठंडक बढ़ गई है। उत्तरी हवाएं मध्य प्रदेश आ रही हैं, जिससे नवंबर में ही ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश में पिछले 25 साल में पहली बार है कि, नवंबर माह के शुरुआत में ही शीतलहर चल गई हो। शनिवार रात को प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया था। इनमें राजगढ़ में सबसे ज्यादा ठंड रिकॉर्ड की गई। यहां न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कई शहरों में कोल्ड वेव

इसके अलावा कई शहरों में कोल्ड वेव का भी असर देखने को मिला। भोपाल-इंदौर में भी पारे में गिरावट दर्ज की गई। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, देवास, सीहोर, शाजापुर, सतना और रीवा में दिन में ठंडी हवाएं चली।

इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट

जबकि, आज रविवार को भी इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। पन्ना जिले में भी कोल्ड वेव का असर देखने को मिलेगा। वहीं, कल सोमवार (10 नवंबर) को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, देवास, भिंड, मुरैना, निवाड़ी, रीवा, पन्ना, सतना, छतरपुर और टीकमगढ़ में शीतलहर चलने का अलर्ट है।

09 Nov 2025 09:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कड़ाके की ठंड, 10 से 16 नवंबर के बीच चलेगी कोल्ड वेव, भोपाल-इंदौर समेत 16 जिलों में अलर्ट

