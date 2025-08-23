24 घंटे के अंदर अति भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में ‘तूफानी बारिश’

मौसम विभाग(MP Weather) के मुताबिक, एक मानसून दतिया, सीधी से होते हए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। दक्षिण हिस्से में साइक्लोनिक सकुर्लेशन की एक्टिविटी असर दिखा रही है। वहीं एक अन्य ट्रफ लाइन बीचोंबीच से गुजर रही है। इन वजहों से एमपी में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। शनिवार को 13 से ज्यादा जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण नर्मदापुरम में चार दिन से तवा डैम के गेट लगातार खुले हुए हैं। शनिवार को भी सुबह 8 बजे 3 गेट पांच फीट की ऊंचाई पर खोले गए हैं। करीब 25,800 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।