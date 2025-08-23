Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

24 घंटे के अंदर अति भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में ‘तूफानी बारिश’

MP Weather: मौसम विभाग की माने तो अगले तीन दिनों तक झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं अगले 24 घंटे के अंदर प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 8 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 23, 2025

MP Weather Very heavy rain warning
MP Weather Very heavy rain warning (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: मध्यप्रदेश में मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सकुर्लेशन सक्रिय होने की वजह से कई जिलों में भारी बारिश का दौर चल रहा है। भारी बारिश के चलते नर्मदापुरम में चार दिन से तवा डैम के गेट लगातार खुले हुए हैं। शनिवार को भी सुबह से डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले तीन दिनों तक झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं अगले 24 घंटे के अंदर प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 8 जिलों में अति भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी दी गई है।

शनिवार को झमाझम बारिश

मौसम विभाग(MP Weather) के मुताबिक, एक मानसून दतिया, सीधी से होते हए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। दक्षिण हिस्से में साइक्लोनिक सकुर्लेशन की एक्टिविटी असर दिखा रही है। वहीं एक अन्य ट्रफ लाइन बीचोंबीच से गुजर रही है। इन वजहों से एमपी में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। शनिवार को 13 से ज्यादा जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण नर्मदापुरम में चार दिन से तवा डैम के गेट लगातार खुले हुए हैं। शनिवार को भी सुबह 8 बजे 3 गेट पांच फीट की ऊंचाई पर खोले गए हैं। करीब 25,800 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

24 अगस्त को अति भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 24 अगस्त को एमपी के राजगढ़, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, दमोह और सागर जिलों में गरज-चमक के साथ अति भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की गई है। यहां 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं विदिशा, आगर, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, सतना, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 25 अगस्त को भी प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

23 Aug 2025 02:42 pm

