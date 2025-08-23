Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

बड़ी खबर: छठ, दशहरा व दिवाली पर चलेंगी 150 स्पेशल ट्रेन, दो तरफा टिकट पर मिलेगा 20% छूट

Special Train: छठ पूजा, दशहरा, दिवाली पर इस बार यात्रियों को कंफर्म सीट दिलाने के लिए भोपाल रेल मंडल के स्टेशनों से 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 23, 2025

special train (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Special Train: छठ पूजा, दशहरा, दिवाली पर इस बार यात्रियों को कंफर्म सीट दिलाने के लिए भोपाल रेल मंडल के स्टेशनों से 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों का किराया नियमित ट्रेनों के मुकाबले 30 से 40 प्रतिशत तक ज्यादा रहेगा, लेकिन यदि आप दो तरफ टिकट यानी आने-जाने की बुकिंग करवाते हैं तो रेलवे आपको 20 प्रतिशत तक रियायत उपलब्ध कराएगा।

यात्रियों को मिलेगी कंफर्म सीट

भोपाल रेल मंडल पैसेंजर यूटिलिटी कमेटी के प्रारंभिक सर्वे में इस बार छठ पूजा, दशहरा, दिवाली सहित बाकी फेस्टिवल डेज में तीन लाख यात्रियों की आवाजाही का आंकलन किया गया है। रेलवे ने दावा किया है कि नियमित ट्रेनों में नोरूम और वेटिंग के बावजूद स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्म सीट मिलेगी।

नियमित गाड़ियां

● फैस्टिवल सीजन के नजदीक आते ही नियमित यात्री ट्रेनों में स्लीपर से लेकर फर्स्ट एसी तक सभी क्लास में सीटें भर चुकी हैं।

● उत्तर भारत की ओर भीड़ -पंजाब मेल, सीएसएमटी -अमृतसर एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में 18 और 19 अक्टूबर को भारी भीड़ है।

● इन ट्रेनों में यात्रियों की बुकिंग की संख्या लगातार बढ़ रही है।

23 Aug 2025 11:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बड़ी खबर: छठ, दशहरा व दिवाली पर चलेंगी 150 स्पेशल ट्रेन, दो तरफा टिकट पर मिलेगा 20% छूट

