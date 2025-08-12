अगले 24 घंटे ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, 11 जिलों में अलर्ट

MP Weather: मध्यप्रदेश में बारिश पर लगा ब्रेक अब खत्म हो रहा है। अगस्त माह की शुरुआती सप्ताह में बारिश का दौर थमा था लेकिन अब फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। 13 अगस्त के बाद बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। अगस्त में भले ही बारिश न हुई हो, लेकिन जुलाई में लगातार झमाझम बारिश के चलते अगस्त माह का कोटा भी आधे से ज्यादा पूरा हो गया था। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 24 घंटे के अंदर 4 इंच से ज्यादा बारिश(Heavy Rain) होने का अनुमान है।