एमपी में बनेंगे 19 ब्रिज, मिली मंजूरी, देखें पूरी लिस्ट

इंदौर रोड से आने वालों को चिंतामण रेलवे स्टेशन मार्ग पर फोरलेन ब्रिज मिलेगा। लालपुल के डाउन स्ट्रीम में रेलवे पुल के समानांतर भी नया ब्रिज मिलेगा। एक अन्य विकल्प कर्कराज मंदिर पार्किंग और नृसिंहघाट ब्रिज के समानांतर ब्रिज के रूप में उपलब्ध होगा, जो भूखी माता क्षेत्र में पहुंचाएगा। इसी तरह मंगलनाथ क्षेत्र में आने पर मंगलनाथ मंदिर के पीछे कमेड के नाले पर नया ब्रिज, अंगारेश्वर से सिद्धवट तक ब्रिज मिलेगा। मक्सी रोड लालपुर पर निर्माणाधीन आरओबी के समानांतर एक और ब्रिज मिलेगा। देवासरोड पर हामूखेड़ी क्षेत्र से तपोभूमि क्षेत्र को जोडऩे के लिए ब्रिज के साथ सडक़ मिलेगी।