आगर मालवा-उज्जैन के बीच बनेगा फोरलेन, मिलेगी रेल की सौगात

MP News: आज अद्भुत आनंद का दिन है। बहनों ने स्नेह के साथ मेरी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है। इस आशीर्वाद को जीवनभर याद रखूंगा। बहनों का आशीर्वाद हमारी सरकार के साथ है। ये बातें सीएम डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को आगर-मालवा में हुए कार्यक्रम में कहीं। वे हेलीपैड से पहले नगराधीपति बाबा बैजनाथ महादेव के दर्शन को पहुंचे। पूजा के बाद लाड़ली बहनों से राखी बंधवाई। बहनों ने उन्हें मिठाई खिलाई व झूला झुलाया। सीएम ने कन्याओं का पूजन कर उन्हें उपहार भी दिए। इस दौरान बड़ी घोषणा करते हुए सीएम ने कहा, आगर-उज्जैन के बीच फोरलेन बनेगा। रेल मंत्री से बात हुई है। रेल की भी जल्द सौगात मिलेगी।