48 घंटे बाद एक्टिव होगा ‘पश्चिमी विक्षोभ’: 5 जिलों में बारिश का अनुमान, नवंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

MP Weather: मध्यप्रदेश में दिवाली के पहले मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। इसका कारण यह है कि इस समय अरब सागर की ओर बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण नमी आ रही है, साथ ही हवा का रुख भी लगातार बदल रहा है। इसके कारण बादल, कुहासा जैसी स्थिति बन रही है। फिलहाल मौसम का रुख अगले तीन चार दिनों तक इसी तरह रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, 21 अक्टूबर से दक्षिणी हिस्से के ज्यादातर जिलों में हल्की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से अनूपपुर, डिंडौरी, बैतूल, मंडला, खंडवा आदि जिले शामिल हैं।
मौसम वैज्ञानिक पीके रायकवार ने बताया कि दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्ष्यदीप के आसपास एक लो मार्क लो बना हुआ है, साथ ही एक ऊपरी हवा का चक्रवात अंडमान पर है। इसके कारण नमी आ रही है। हवा का रुख भी अलग अलग है। इसके कारण बादलों की स्थिति बन रही है। अगले दो तीन दिन मौसम इसी तरह रहने की संभावना है। 21 अक्टूबर से हिमालय रीजन में एक पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है। इसके गुजरने के बाद हवा का रुख उत्तरी होने के साथ ही तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू होगा।
शनिवार को शहर के अधिकतम तापमान में 1.8 डिग्री की गिरावट हो गई। इस दौरान अधिकतम तापमान 30.1 और न्यूनतम 21 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री कम रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री अधिक रहा।
मौसम विभाग की मानें तो कड़ाके की ठंड का दौर नवंबर महीने से शुरु हो जाएगा। जो कि जनवरी तक जारी रहेगा। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी तक ठंड का असर रहेगा। इस बार ठंड के साथ-साथ बारिश का असर देखने को भी मिलेगा।
