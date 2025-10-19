48 घंटे बाद एक्टिव होगा ‘पश्चिमी विक्षोभ’: 5 जिलों में बारिश का अनुमान, नवंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

मौसम वैज्ञानिक पीके रायकवार ने बताया कि दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्ष्यदीप के आसपास एक लो मार्क लो बना हुआ है, साथ ही एक ऊपरी हवा का चक्रवात अंडमान पर है। इसके कारण नमी आ रही है। हवा का रुख भी अलग अलग है। इसके कारण बादलों की स्थिति बन रही है। अगले दो तीन दिन मौसम इसी तरह रहने की संभावना है। 21 अक्टूबर से हिमालय रीजन में एक पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है। इसके गुजरने के बाद हवा का रुख उत्तरी होने के साथ ही तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू होगा।