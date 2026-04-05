एमपीईएसबी ने फिर बदली अहम परीक्षा की तारीख, बिगड़ा कैलेंडर

MPESB- उमा प्रजापति, भोपाल. मप्र कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) एक बार फिर सुर्खियों में है। अब इसकी भर्ती परीक्षाओं की बार बार बदलती तिथियों को लेकर चर्चा चल रही है। इससे मप्र कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) का कैलेंडर बुरी तरह बिगड़ गया है। शेड्यूल के बाद भी परीक्षा की तारीखों में बार-बार बदलाव हो रहा है। इससे मप्र कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं में सम्मिलित होनेवाले लाखों अभ्यर्थी असमंजस में हैं। हाल ही में मप्र कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) की पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सूबेदार व उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा की तारीख बदल दी गई। पहले यह 9 अप्रेल को तय थी। अब 26 अप्रेल को होगी। मप्र कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) की यह कोई पहली परीक्षा नहीं है, जिसकी तारीख बदली गई। एमपीईएसबी की 12 परीक्षाओं में से 3 की तारीखें बदली गई हैं। 8 की तो अब तक तारीख तय भी नहीं की हैं।