MPPSC Result 2024: श्योपुर के देवांशु टॉपर, इंदौर की हर्षिता भी दमकीं, ये बने डिप्टी कलेक्टर

MPPSC Result 2024:मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को राज्य सेवा परीक्षा-2024 का फाइनल रिजल्ट 87/13 के फॉर्मूले पर जारी किया गया है। 87 प्रतिशत मुख्य और 13 प्रतिशत प्रावधिक में परिणाम रखा है। 110 में से 96 पदों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। बाकी 13 फीसदी रिजल्ट होल्ड पर है। इस बार महिलाओं की अपेक्षा सफल पुरुषों की संख्या ज्यादा है। टॉप-13 में पांच महिलाएं है। पहला स्थान 953 अंकों के साथ देवांशु शिवहरे ने हासिल किया है। लड़कियों में हर्षिता दवे अव्वल है।