Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

MPPSC Result 2024: श्योपुर के देवांशु टॉपर, इंदौर की हर्षिता भी दमकीं, ये बने डिप्टी कलेक्टर

MPPSC Result 2024: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को राज्य सेवा परीक्षा-2024 का फाइनल रिजल्ट 87/13 के फॉर्मूले पर जारी किया गया है। 87 प्रतिशत मुख्य और 13 प्रतिशत प्रावधिक में परिणाम रखा है। 110 में से 96 पदों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की गई।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 13, 2025

MPPSC Result 2024 toppers list
MPPSC Result 2024 (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MPPSC Result 2024:मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को राज्य सेवा परीक्षा-2024 का फाइनल रिजल्ट 87/13 के फॉर्मूले पर जारी किया गया है। 87 प्रतिशत मुख्य और 13 प्रतिशत प्रावधिक में परिणाम रखा है। 110 में से 96 पदों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। बाकी 13 फीसदी रिजल्ट होल्ड पर है। इस बार महिलाओं की अपेक्षा सफल पुरुषों की संख्या ज्यादा है। टॉप-13 में पांच महिलाएं है। पहला स्थान 953 अंकों के साथ देवांशु शिवहरे ने हासिल किया है। लड़कियों में हर्षिता दवे अव्वल है।

परीक्षा 21 से 26 अक्टूबर तक हुई थी। तीन हजार से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए। परिणाम(MPPSC Result 2024) पांच मार्च को जारी हुए थे। 18-29 अगस्त के बीच साक्षात्कार हुए। 110 पदों में से 87 फीसदी फॉर्मूले में 102 पद रखे गए थे। 306 उम्मीदवार सफल हुए थे। 13 फीसदी प्रोविजनल रिजल्ट श्रेणी में आठ पद रखे हैं। इसके लिए 33 उम्मीदवार सफल हुए थे। इंटरव्यू के लिए 339 का चयन हुआ था।

ये भी पढ़ें

लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त जारी, मंच से सीएम मोहन यादव बोले- घर में घुसने मत देना…
झाबुआ
Ladli Behna Yojana 28th installment

घर पर ही की परीक्षा की तैयारी

श्योपुर जिले के विजयपुर निवासी देवांश शिवहरे गुना जिले में वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। उनका ये चौथा प्रयास था। दूसरे प्रयास में 2022 की परीक्षा में वाणिज्यिक कर निरीक्षक चुने गए थे। देवांशु के पिता रामकेश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र चिकित्सा सहायक है। माता पूनम नर्सिंग ऑफिसर है। देवांशु की स्कूली पढ़ाई नवोदय स्कूल रायसेन, कॉलेज की पढ़ाई इंदौर में हुई। एमपीपीएसी की तैयारी रिश्तेदार दीपक के मार्गदर्शन में घर से ही शुरू की।

निरंतरता जरूरी

इंदौर की हर्षिता दवे डिप्टी कलेक्टर बनी हैं। यह दूसरा प्रयास था। हर्षिता के अनुसार ग्रेजुएशन राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र में है और डिबेटर भी हूं तो फायदा मिला। आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता। पढ़ाई में निरंतरता होनी चाहिए। 2025 मेन्स की तैयारी के बीच रिजल्ट आया और सपना पूरा हुआ।

ये बने डिप्टी कलेक्टर

MPPSC Result 2024

कोरोना काल से तैयारी

ऋषव अवस्थी देवरी (सागर) के रहने वाले हैं। इंदौर के जीएसीसी से बीए और एमए किया। कोरोना काल के दौरान ही परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। पहली बार में ही मेहनत रंग लाई और डिप्टी कलेक्टर चुने गए। पिता रिटायर्ड होमगार्ड प्लाटून कमांडर हैं और मां गृहिणी हैं।

एंबुलेंस में ही सवाल-जवाब

जबलपुर… 27 वर्षीय हिमांशु सोनी मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं। सहायक संचालक (शिक्षा) हिमांशु के अनुसार 19 अगस्त को हाथ में फ्रैक्चर हो गया। 28 को इंटरव्यू के लिए ट्रेन से इंदौर गया। एंबुलेंस से आयोग पहुंचा। एंबुलेंस में ही इंटरव्यू हुआ।

गोद में बच्ची लेकर दिया इंटरव्यू

सतना. दमोह में जन्मीं वर्षों 2017 में मैहर के बाबूपुर में व्याहीं। गर्भवती होने के बावजूद परीक्षा दी। 22 जुलाई 2025 को बेटी जन्मी। 18 अगस्त को बच्ची को गोद में लेकर इंटरव्यू देने गई। तीसरे प्रयास में महिला वर्ग (डीएसपी) में पहली रैंक मिली है।

कोचिंग के लिए नहीं थे पैसे

रैगांव के इटौरा गांव निवासी 26 वर्षीय आशीष चौथे प्रयास में अवीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी बने हैं। पिता उमेश कुमार प्राइवेट नौकरी करने गुजरात चले गए थे। आशीष के पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया।

ये भी पढ़ें

भोपाल-इंदौर में पांच IT कंपनियां मिलकर बनाएंगी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, होगा जबरदस्त फायदा
भोपाल
CM Mohan Yadav, MP News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 08:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MPPSC Result 2024: श्योपुर के देवांशु टॉपर, इंदौर की हर्षिता भी दमकीं, ये बने डिप्टी कलेक्टर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.