10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

एमपी की ऊंची छलांग, करीब 17 लाख करोड़ पर पहुंचा सकल राज्य घरेलू उत्पाद

MP GSDP- नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ प्री-बजट मीटिंग में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मांगा विशेष पैकेज

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 10, 2026

MP's Gross State Domestic Product reaches approximately 17 lakh crore

17 लाख करोड़ पर पहुंचा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Photo-IANS)

MP GSDP- केंद्रीय बजट के लिए कवायद तेज हो गई है। शनिवार को नई दिल्ली में देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री-बजट मीटिंग रखी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में एमपी के वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी सम्मिलित हुए। उन्होंने प्रदेश में विकास कार्यों के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान रखने की बात कही। बैठक में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)में एमपी की ऊंची छलांग की बात भी सामने आई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि प्रदेश की जीएसडीपी करीब 17 लाख करोड़ पर पहुंच गई है। उन्होंने सिंहस्थ 2028 के लिए 20 हजार करोड़ का विशेष पैकेज भी मांगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद की गणना, एसएनए स्पर्श, वस्तु एवं सेवा कर, सिंहस्थ के लिए विशेष पैकेज आदि पर केंद्रीय वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बजटीय विश्वसनीयता और व्यय की गुणवत्ता को नीति आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक ने सराहा है। प्रदेश राजस्व आधिक्य में रहा है और सभी निर्धारित वित्तीय सूचकांकों के पालन में भी सफल रहा है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के लिए अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय संसाधनों की जरूरत रहती है। प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। 15वें वित्त आयोग की गणना के आधार पर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 16 लाख 94 हजार 477 करोड़ रूपए है। भारत सरकार द्वारा ऋण प्राप्त करने की सीमा की गणना के लिए प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 15 लाख 44 हजार 141 करोड़ रूपए मान्य किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने इस विसंगति को दूर करने की मांग की। उन्होंने ऋण प्राप्त करने की सीमा की गणना प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद 16 लाख 94 हजार 477 करोड़ रूपए को मान्य करने का आग्रह किया। आगामी वर्षो में भी ऋण सीमा के निर्धारण के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा बताई गयी गणना की प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को ही आधार मान्य करने का अनुरोध किया।

सिंहस्थ-2028 के लिए विशेष पैकेज

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए 20 हजार करोड़ वित्तीय सहायता के रूप में विशेष पैकेज देने का अनुरोध किया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल-पुलिया निर्माण, यात्रियों के ठहरने के स्थल तथा चिकित्सालय आदि के निर्माण के लिए राशि मांगी गई।

एसएनए स्पर्श प्रणाली प्रशसंनीय

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्र सरकार की एसएनए स्पर्श प्रणाली की सराहना की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में इसके समान ही शत-प्रतिशत राज्य कोष से पोषित योजनाओं के लिए भी प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि जीएसटी दरों में युक्ति-युक्तकरण का प्रदेश में सकारात्मक प्रभाव हुआ है। इससे पनीर, ब्रेड, बटर, चीज, साबुन, शैम्पू, जीवन रक्षक दवाएं, मेडिकल ऑक्सीजन आदि सस्ती होने से आमजन में हर्ष है। टेलीविजन, एसी, छोटी कारें, बाइक, ट्रेक्टर, सिंचाई उपकरण आदि की कीमतों में कमी होने से प्रदेश के किसान, वेतनभोगियों एवं मध्यम वर्ग के साथ-साथ महिलाओं द्वारा भी खुशी व्यक्त की गयी है।

पूंजीगत व्यय में बजट बढ़ाने का अनुरोध

वित्त मंत्री ने प्रदेश में पूंजीगत कार्यों को और अधिक गति देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में वृद्धि करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी को प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन किये जाने विषयक नया अधिनियम स्वागत योग्य है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रधानमंत्री जनधन खातों के संचालन, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को प्रभावी बनाने के लिए भी सुझाव दिए।

ये भी पढ़ें

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महान आर्यमन सिंधिया हुए घायल, पहुंचाया अस्पताल
शिवपुरी
Union Minister Jyotiraditya Scindia's son Mahaaryaman Scindia has been injured

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 08:38 pm

Published on:

10 Jan 2026 08:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी की ऊंची छलांग, करीब 17 लाख करोड़ पर पहुंचा सकल राज्य घरेलू उत्पाद

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

देश के 14 राज्यों की पुलिस को चकमा दे रहा भोपाल का कुख्यात ‘रहमान डकैत’ गिरफ्तार

Bhopal's notorious Raju Irani 'Rahman Dacoit' arrested
भोपाल

एमपी में सब-इंस्पेक्टर बनने के बाद पत्नी को पति से होने लगी शर्मिंदगी, मांगा तलाक

bhopal
भोपाल

देश के सबसे दक्ष 1500 इंजीनियर बनाएंगे एमपी की रोड- ब्रिज-बिल्डिंग

mppwd
भोपाल

एमपी में लाड़ली बहनों को सरकार ने दिए 50 हजार करोड़ रुपए, सीएम ने कहा- लगातार बढ़ाएंगे राशि

MP government gave 50 thousand crore rupees to Ladli Behna scheme beneficiaries
भोपाल

MPPSC Notification 2026: SDM-DSP सहित 150 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू, जान लें कितनी होनी चाहिए आयु सीमा

MPPSC Notification 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.