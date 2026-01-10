एमपी की ऊंची छलांग, करीब 17 लाख करोड़ पर पहुंचा सकल राज्य घरेलू उत्पाद

MP GSDP- केंद्रीय बजट के लिए कवायद तेज हो गई है। शनिवार को नई दिल्ली में देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री-बजट मीटिंग रखी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में एमपी के वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी सम्मिलित हुए। उन्होंने प्रदेश में विकास कार्यों के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान रखने की बात कही। बैठक में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)में एमपी की ऊंची छलांग की बात भी सामने आई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि प्रदेश की जीएसडीपी करीब 17 लाख करोड़ पर पहुंच गई है। उन्होंने सिंहस्थ 2028 के लिए 20 हजार करोड़ का विशेष पैकेज भी मांगा।