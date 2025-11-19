एक घर में 108 वोटर ! SIR सर्वे में हैरान करने वाला खुलासा…

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: एमपी में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से प्रक्रिया को पूरा कराया जा रहा है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूरा कराया जा रहा है। इसी बीच नरेला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रतन कॉलोनी के 800 वर्ग फीट के एक मकान में 108 मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए हैं। जब बूथ लेवल अधिकारी मौके पर पहुंचीं तो उन्हें 800 वर्ग फीट के इस मकान पर फूलबाई साहू तीन लोगों के परिवार के साथ मिलीं।
दस्तावेज की जांच के बाद पता चला कि यहां 108 अलग-अलग मतदाताओं के नाम इसी पते पर दर्ज किए गए हैं। बूथ लेवल अधिकारी धनिशा कुशवाहा से कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने धांधली के बारे में सवाल जवाब किया जिस पर कोई संतोषजनक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।
अधिकारी का कहना था कि कुछ मतदाताओं के नाम उक्त पते पर त्रुटिवश दर्ज हो गए हैं जिन्हें संशोधित कर रहे हैं। कांग्रेस ने पूरे मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एक अन्य मामले में अल्पसंयक बस्तियों में मतदाताओं को दो की जगह एक सर्वे फॉर्म उपलब्ध कराए जाने पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया।
अल्पसंयक बस्ती के बूथ क्रमांक 15 की बूथ लेवल अधिकारी अंजू मंडराई द्वारा भाजपा कार्यालय के पास बेंच लगाकर बैठकर यह प्रपत्र वितरित किए जा रहे थे जिस पर कांग्रेस ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अल्पसंयक मतदाताओं को जानबूझकर दो की जगह एक ही फार्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग