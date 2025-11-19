एक घर में 108 वोटर ! SIR सर्वे में हैरान करने वाला खुलासा…

MP News: एमपी में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से प्रक्रिया को पूरा कराया जा रहा है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूरा कराया जा रहा है। इसी बीच नरेला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रतन कॉलोनी के 800 वर्ग फीट के एक मकान में 108 मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए हैं। जब बूथ लेवल अधिकारी मौके पर पहुंचीं तो उन्हें 800 वर्ग फीट के इस मकान पर फूलबाई साहू तीन लोगों के परिवार के साथ मिलीं।