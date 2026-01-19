19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के 6 संभागों में नगर निगम में नियुक्ति की तैयारी, भेजे गए 500 नाम

MP News: सत्ता व संगठन ने इन नियुक्तियों के लिए नाम तय कर लिए हैं। करीब 500 नामों की सूची पुलिस को दे दी है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jan 19, 2026

Bhopal Municipal Corporation

Bhopal Municipal Corporation (Photo Source - Patrika)

MP News:मध्यप्रदेश में भोपाल नगर निगम और नगर पालिकाओं में एल्डरमैन के पद पर राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। सबसे पहले भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, जबलपुर और उज्जैन संभाग के जिलों में आने वाले निकायों में नियुक्तियां होंगी। सत्ता व संगठन ने इन नियुक्तियों के लिए नाम तय कर लिए हैं। करीब 500 नामों की सूची पुलिस को दे दी है। अब इन नामों का पुलिस रिकॉर्ड देखा जाएगा।

यदि किसी के नाम आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो उनकी नियुक्ति अटक जाएगी। संबंधित पुलिस अधीक्षकों द्वारा जैसे-जैसे पुलिस वेरिफिकेशन के बाद वापस सूची उपलब्ध कराई जाने लगेगी, सरकार नियुक्ति संबंधी आदेश जारी करना शुरू करेगी। शासन स्तर पर भी तैयारियां तेज हो गई है।

निकाय चुनाव के डेढ़ साल पहले आई याद

निकायों के चुनाव में बमुश्किल एक साल बचा है। उसके पहले सत्ता व संगठन को एल्डरमैन नियुक्त करने की याद आई है। नियुक्ति के पहले ही कई पदाधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब नियुक्ति देना ही थी तो दो साल पहले दी जानी थी, लेकिन अब चुनाव का समय नजदीक है, ऐसे में केवल नाम के लिए नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। उम्मीद है कि जनवरी समाप्त होने से पहले वेरिफिकेशन के बाद आदेश भी जारी हो जाएंगे।

1100 पदों पर निकली भर्तियां

मध्यप्रदेश के रहने वालों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र में 1100 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन सभी पदों के लिए इसी साल परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसमें केवल मध्यप्रदेश के निवासियों को ही मौका मिलेगा। नोटिस के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया की शुरूआत 17 जनवरी से हो चुकी है, जो कि 31 जनवरी तक चलेगी। इसी को लेकर 27 फरवरी को परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो कि दो शिफ्टों में चलेगी। पहले सत्र की शुरुआत सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर 11 बजे तो दूसरी शिफ्ट दोपहर ढाई बजे से लेकर शाम साढ़े चार बजे तक होगी।

ये भी पढ़ें

‘अनुकंपा नियुक्ति’ को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला, नौकरी होगी बहाल
इंदौर
compassionate appointment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 10:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 6 संभागों में नगर निगम में नियुक्ति की तैयारी, भेजे गए 500 नाम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सावधान! ऑनलाइन खरीदारी से सोशल मीडिया पर दिखावे तक, साइबर ठगों की आप पर नजर

Cyber Fraud
समाचार

IAS Transfer: सीएम के साथ यूका फैक्ट्री पहुंचे स्वतंत्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी, दूषित जल कांड में चर्चित IAS को हटाया

IAS Transfer MP CM Mohan Yadav
भोपाल

दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक साथ एक्टिव, 19, 20 और 21 जनवरी को बारिश का अलर्ट

Western Disturbance
भोपाल

जहरीली सब्जियों को कैसे पहचानें, यूज से पहले इन्हें धोने का सही तरीका क्या है?

patrika zehar roko abhiyan
भोपाल

एमपी की सड़कों में दौड़ेंगी इस ‘रंग’ की सरकारी बसें, 4 फॉर्मूले पर होगा संचालन

MP Government Bus Color operations 4 Formulas MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.