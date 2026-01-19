एमपी के 6 संभागों में नगर निगम में नियुक्ति की तैयारी, भेजे गए 500 नाम

मध्यप्रदेश के रहने वालों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र में 1100 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन सभी पदों के लिए इसी साल परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसमें केवल मध्यप्रदेश के निवासियों को ही मौका मिलेगा। नोटिस के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया की शुरूआत 17 जनवरी से हो चुकी है, जो कि 31 जनवरी तक चलेगी। इसी को लेकर 27 फरवरी को परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो कि दो शिफ्टों में चलेगी। पहले सत्र की शुरुआत सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर 11 बजे तो दूसरी शिफ्ट दोपहर ढाई बजे से लेकर शाम साढ़े चार बजे तक होगी।