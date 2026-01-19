एमपी के 6 संभागों में नगर निगम में नियुक्ति की तैयारी, भेजे गए 500 नाम

Bhopal Municipal Corporation (Photo Source - Patrika)
MP News:मध्यप्रदेश में भोपाल नगर निगम और नगर पालिकाओं में एल्डरमैन के पद पर राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। सबसे पहले भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, जबलपुर और उज्जैन संभाग के जिलों में आने वाले निकायों में नियुक्तियां होंगी। सत्ता व संगठन ने इन नियुक्तियों के लिए नाम तय कर लिए हैं। करीब 500 नामों की सूची पुलिस को दे दी है। अब इन नामों का पुलिस रिकॉर्ड देखा जाएगा।
यदि किसी के नाम आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो उनकी नियुक्ति अटक जाएगी। संबंधित पुलिस अधीक्षकों द्वारा जैसे-जैसे पुलिस वेरिफिकेशन के बाद वापस सूची उपलब्ध कराई जाने लगेगी, सरकार नियुक्ति संबंधी आदेश जारी करना शुरू करेगी। शासन स्तर पर भी तैयारियां तेज हो गई है।
निकायों के चुनाव में बमुश्किल एक साल बचा है। उसके पहले सत्ता व संगठन को एल्डरमैन नियुक्त करने की याद आई है। नियुक्ति के पहले ही कई पदाधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब नियुक्ति देना ही थी तो दो साल पहले दी जानी थी, लेकिन अब चुनाव का समय नजदीक है, ऐसे में केवल नाम के लिए नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। उम्मीद है कि जनवरी समाप्त होने से पहले वेरिफिकेशन के बाद आदेश भी जारी हो जाएंगे।
मध्यप्रदेश के रहने वालों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र में 1100 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन सभी पदों के लिए इसी साल परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसमें केवल मध्यप्रदेश के निवासियों को ही मौका मिलेगा। नोटिस के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया की शुरूआत 17 जनवरी से हो चुकी है, जो कि 31 जनवरी तक चलेगी। इसी को लेकर 27 फरवरी को परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो कि दो शिफ्टों में चलेगी। पहले सत्र की शुरुआत सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर 11 बजे तो दूसरी शिफ्ट दोपहर ढाई बजे से लेकर शाम साढ़े चार बजे तक होगी।
