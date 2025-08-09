प्रसून जोशी, संजय लीला भंसाली को मिलेगा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, 28 को लता मंगेशकर सम्मान भी

वहीं, वर्ष-2024 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान संगीत निर्देशन के लिए शंकर-एहसान-लॉय और 2025 का पार्श्व गायन के लिए सोनू निगम को दिया जाएगा। 2024 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान आनंदधाम भोपाल और 2025 का सम्मान पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे को दिया जाएगा। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान स्वरूप 20 लाख व अन्य सम्मानों में 5 लाख की राशि दी जाएगी।