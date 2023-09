न डाई, ना कलर, इन पांच Natural चीजों से फिर से काले घने और रेशमी हो जाएंगे आपके बाल

भोपालPublished: Sep 30, 2023 02:28:24 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Home Remedies For White or Grey Hair in Hindi : इनके इस्तेमाल के बाद आपको कभी भी न डाई की जरूरत पड़ेगी और ना ही हेयर कलर की, वहीं ये चीजें आपको सिर दर्द से लेकर मेंटली रिलेक्स्ड फील कराने में भी हेल्प करेंगी। वहीं आपके बाल घने और चमकदार भी होंगे, जिन्हें देखकर हर कोई आपसे पूछेगा आखिर क्या है राज...